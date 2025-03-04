فوائد مشروب البرتقال بالجزر على مائدة الإفطار.. حافظ على تناوله يوميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

عصير البرتقال بالجزر، من المشروبات الشهيرة في شهر رمضان المبارك، لكن العديد من الأشخاص لا يٌدركون فوائده التي لا تُعد ولا تحصى، إذا تم تناوله يوميا، وخاصة مع إضافة القليل من السكر، لذا نستعرض طريقة عمل عصير البرتقال بالجزر وفوائده لمن يحرص على تناوله.

خطوات تحضير عصير البرتقال بالجزر

خطوات سهلة وبسيطة في تحضير عصير البرتقال بالجزر، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي» سفرة.

تأتي مكونات طريقة عمل عصير البرتقال بالجزر حسب الكمية المرادة، كالآتي:

- ماء.

- برتقال.

- جزر.

- عسل أو القليل من السكر.

يمكن تحضير عصير البرتقال بالجزر، عن طريق تقشير البرتقال والجزر، ثم وضع الجزر في إناء به كمية كافية من الماء ووضعه على نار متوسطة حتى يصل إلى درجة الغليان ويصبح لينا، ومن ثم خلط البرتقال بالجزر حتى يصبح القوام سميكا وتقديمه على مائدة الإفطار.

فوائد مذهلة عند تناول عصير البرتقال بالجزر يوميا

وعن فوائد تناول البرتقال بالجزر، التي لا تعد ولا تحصى تكمن في تقوية جهاز المناعة، خاصة أن المشروب يحتوي على العديد من الفيتامينات المفيدة لصحة الجسم، وفق ما أوضحه الدكتور محمد عفيفي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن».

تناول كوب من عصير البرتقال بالجزر على الإفطار، يٌساعد على علاج الالتهابات في الجسم ويقلل من مُستوى الدهون، كما أنه يعمل على القضاء على بكتيريا الجسم، ويقي من أمراض القلب وتنظيم ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية في الرأس، وأخيرا خفض نسبة الكوليسترول في الدم.