لتجنب الإجهاد والضرر.. 5 نصائح عند ممارسة التمارين الرياضية في شهر رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان الكريم لها فوائد صحية كثيرة، ولكن مع ذلك يجب ممارستها بحذر لتجنب الإجهاد والضرر، ولذلك ومع بداية شهر رمضان الكريم 2025، نستعرض في السطور التالية بعض النصائح التي يجب اتباعها عند ممارسة الرياضة لتجنب الضرر.

5 نصائح عند ممارسة التمارين الرياضية في شهر رمضان

وحسبما ورد على موقع «the new york times»، فإنه من الأفضل عند ممارسة الرياضة وقت الصيام الانتباه إلى بعض النصائح المهمة لتجنب الضرر، منها:

1- اختيار الوقت المناسب:

أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان هو قبل الإفطار بساعة أو ساعتين، أو بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات؛ لذا تجنب ممارسة الرياضة في وقت الظهيرة عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة، لتجنب فقدان السوائل والجفاف.

2- تخفيف شدة التمارين:

قلل من شدة التمارين ومدتها مقارنة بالأيام العادية، بل ركز على التمارين الخفيفة إلى المتوسطة مثل المشي، واليوجا، والتمارين الهوائية الخفيفة.

3- ترطيب الجسم:

اشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة خلال الصيام، كما يمكنك أيضًا تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.

4- الانتباه إلى التأثيرات الجسدية:

توقف عن ممارسة الرياضة فورًا إذا شعرت بدوخة، أو إرهاق شديد، أو أي أعراض أخرى غير طبيعية.

5- التغذية السليمة:

تناول وجبة إفطار متوازنة وغنية بالكربوهيدرات المعقدة والبروتين لتعويض الطاقة المفقودة خلال الصيام، كما أن وجبة السحور يجب أن تكون خفيفة وغنية بالسوائل لترطيب الجسم خلال ساعات الصيام.