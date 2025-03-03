القاهرة - سمر حسين - صحة

يؤدي الصيام لساعات طويلة إلى زيادة خطر الإصابة بالجفاف، ما يؤثر على صحة الصائمين خصوصًا المرضى الذين يحتاجون إلى ترطيب مستمر للحفاظ على وظائفهم الحيوية، وتتفاقم المشكلة لدى مرضى السكري، الكلى، وكبار السن، حيث يؤدي نقص السوائل إلى مضاعفات صحية خطيرة، لذلك نصحت «منظمة اليونيسيف» باتباع إرشادات صحيحة لتجنب الجفاف، ونوضح فيما يلي دليل التعامل مع الجفاف للمرضى الصائمين في رمضان.

أسباب الجفاف في رمضان

وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر حسابها الرسمي، أن أسباب الجفاف في رمضان هي تناول الأملاح والمقليات والسكريات على السحور، ما يسبب الشعور بالعطش والجفاف.

وأوضحت الصحة، أن معتقد شرب الماء بكثرة في السحور يقلل من العطش طوال ساعات الصيام خاطئ تماما وغير صحيح، مؤكدة أنه لا يشكل فرقا في الشعور بالعطش أثناء الصيام.

وأشارت إلى أن هناك أسباب أخرى تؤدي إلى الجفاف من بينها:

- الصيام لساعات طويلة؛ إذ يقلل الامتناع عن تناول السوائل لفترات ممتدة من ترطيب الجسم، ما يزيد من احتمالية الجفاف.

- فقدان السوائل بسبب التعرق؛ فالتعرض للشمس أو ممارسة الأنشطة البدنية يزيدان من التعرق، ما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الماء.

- تناول مشروبات مدرة للبول مثل القهوة والشاي، ما تحفز الجسم على التخلص من السوائل بسرعة، ما يزيد من خطر الجفاف.

- عدم تعويض السوائل خلال الإفطار والسحور؛ فعدم شرب كميات كافية من الماء خلال الفترة الممتدة بين الإفطار والسحور يسبب جفافًا تدريجيًا.

دليل التعامل مع الجفاف للمرضى الصائمين في رمضان

وأوضحت وزارة الصحة عدة نصائح لعلاج الجفاف على النحو التالي:

- يُنصح بتناول من 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، مع توزيعها على فترات متساوية لتجنب العطش.

- تجنب المشروبات المدرة للبول مثل المشروبات الغازية والقهوة، التي تؤدي إلى فقدان السوائل بسرعة.

- تناول الأطعمة الغنية بالماء كالخيار، البطيخ، الطماطم، والزبادي، لتعويض نقص السوائل في الجسم.

- التقليل من استهلاك الملح والبهارات فالأطعمة المالحة تسبب العطش وتؤدي إلى زيادة فقدان الماء من الجسم.

- تجنب التعرض المباشر للشمس وارتداء ملابس فضفاضة، واستخدام قبعة أو مظلة عند الخروج في النهار، ما يقلل من فقدان الماء عبر التعرق.

الفئات الأكثر عرضة للجفاف في رمضان

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هناك بعض المرضى أكثر عرضة للجفاف منهم:

مرضى السكري:

إذ يؤثر الصيام على مستويات السكر في الدم، ما قد يزيد من فقدان السوائل والتعرض للجفاف.

مرضى الكلى:

ويفضل استشارة الطبيب قبل الصيام، إذ يحتاج مرضى الكلى إلى كميات كافية من السوائل لمنع المضاعفات.

كبار السن:

إذ تقل لديهم القدرة على الشعور بالعطش، ما يجعلهم أكثر عرضة للجفاف دون أن يدركوا ذلك.

الأطفال:

إذ يفقدون السوائل بسرعة بسبب معدل التمثيل الغذائي العالي لديهم، ما يجعلهم عرضة للجفاف أكثر من البالغين.

علامات الجفاف وأعراضه

1. أعراض الجفاف الخفيف:

العطش الشديد

جفاف الفم والشفاه

الصداع والتعب

2. أعراض الجفاف الشديد:

الدوخة والإغماء

ضربات قلب سريعة

انخفاض ضغط الدم

قلة التبول أو لونه الداكن