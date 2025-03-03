الامارات | سرقة جرار تحتوي رفات موتى .. والفدية 2 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

طالب لصان صينيان سرقا جرارًا من محرقة جثث بكوريا الجنوبية بفدية كبيرة قاربت المليوني دولار، وذلك قبل أن يفرّا إلى الخارج، وفقا لما ذكره موقع "بيز شوسون" الكوري.

ووفقًا لقسم شرطة شرق جيجو (كوريا الجنوبية) فإن رجلين في الأربعينيات من العمر قاما في يوم السادس والعشرين من فبراير، بسرقة ست جرار تحتوي رفات موتى من محرقة جثث في مدينة جيجو حوالي الساعة 1:10 صباحًا.

وقالت الشرطة أن المشتبه بهما، اللذان دخلا جيجو قادمين من الصين في اليوم الثامن عشر زارا العديد من محارق الجثث مسبقًا للعثور على موقع مناسب لجريمتهما واستخدما معدات لسرقة الجرار خلال الساعات الأولى من الصباح.

وفي يوم الحادث، طالب المشتبه بهما، اللذان غادرا البلاد في الصباح، بمبلغ 2 مليون دولار (حوالي 2.87 مليار وون) من محرقة الجثث، باستخدام البقايا المسروقة كوسيلة ضغط. ولكن الشرطة باشرت بتحقيق عن السرقة وعملية بحث قادت إلى إيجاد جميع الجرار الستة مدفونة على بعد حوالي كيلومتر واحد في أحد التلال، حيث تم تسليم الجرار التي تم استردادها إلى أسر الضحايا.

وتخطط الشرطة لتوجيه تهم السرقة وحيازة رفات وابتزاز للمشتبه بهما اللذين فرا إلى الخارج وطلب نشرة حمراء من الإنتربول.