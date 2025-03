الامارات | ألبوم موسيقي صامت احتجاجا على منافسة الذكاء الاصطناعي للمغنّين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أصدر أكثر من 1000 موسيقي بريطاني، بما في ذلك كيت بوش وتوري آموس وآني لينوكس، ألبومًا صامتًا من12 "مقطوعة" صامتة بعنوان ?” Is This What We Want" احتجاجًا على التغييرات المقترحة في قوانين حقوق النشر البريطانية، والتي قد تسمح لشركات الذكاء الاصطناعي باستخدام أعمال الفنانين لتدريب نماذجها دون إذن. ويحتوي الألبوم على تسجيلات لاستوديوهات فارغة ومساحات أداء صامتة، ويهدف إلى تسليط الضوء على التأثير السلبي المحتمل على الفنانين والإبداع.

ولم يتم ذكر الفنان المسؤول عن كل من المقطوعات الصامتة الـ 12 في الألبوم، ولكن تم إدراج أكثر من 1000 فنان كمؤلفين مشاركين. يُعتقد أن كيت بوش سجلت أحد المقطوعات في الاستوديو الخاص بها، وفقا لموقع "تيك سبوت"

ويقود الحملة الملحن البريطاني إيد نيوتن ريكس، الذي وصف المقترحات بأنها "كارثية" وغير ضرورية، مشيرًا إلى أنها تهدد سبل عيش الموسيقيين وتسمح لشركات الذكاء الاصطناعي باستغلال أعمالهم مجانًا. ومن المفترض أن الألبوم متاح على "سبوتيفاي" الآن وتذهب عائداته إلى مؤسسة Help Musicians الخيرية.

وردًا على الاحتجاجات، قالت الحكومة البريطانية إن القوانين الحالية تعيق الصناعات الإبداعية وقطاع الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنها لم تتخذ أي قرارات نهائية. كما أطلقت الحكومة خطة لتعزيز قيادة المملكة المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مبادرات مثل "مناطق نمو الذكاء الاصطناعي" و"مكتبة البيانات الوطنية".

وإلى جانب الألبوم، شهدت الاحتجاجات مشاركة واسعة من المبدعين، حيث نشرت صحف بريطانية شعار "اجعلوا الأمر عادلاً"، ووقع 34 مبدعًا، بما في ذلك "ستيفن فراي" و"إيد شيران"، على خطاب ينتقد المقترحات.