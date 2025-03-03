الامارات | هندي يقاضي سينما بسبب طول الإعلانات قبل الفيلم.. ويحصل على تعويض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

فاز رجل في الهند بتعويضات من أكبر دار سينما في البلاد في محكمة المستهلك بعد أن اشتكى من أن الاضطرار إلى مشاهدة الكثير من الإعلانات قبل الفيلم تسبب في تفويته لاجتماعات عمل مهمة.

ففي ديسمبر 2023، دفع أبيشيك إم. آر، الذي يعيش في مدينة بنغالورو، 10 دولارات (826 روبية) مقابل ثلاث تذاكر لمشاهدة الدراما الحربية "سام بهادور" في دار سينما PVR، ووفقًا لسجلات لجنة تسوية نزاعات المستهلكين الحضرية في بنغالورو. تأخر الفيلم، الذي كان من المقرر أن يبدأ في الساعة 4:05 مساءً وينتهي في الساعة 6:30 مساءً، لمدة نصف ساعة تقريبًا لأن الدار عرضت ما أسماه أبيشيك "مقطورات وإعلانات ومواد حشو أخرى"، وفقًا لحكم المحكمة. وتسبب التأخير في تفويته "ترتيبات ومواعيد أخرى" مقررة في ذلك اليوم، مما أدى إلى خسائر "لا يمكن حسابها من حيث المال كتعويض"، وفقًا لما قاله رواد السينما للمحكمة.

وطالب أبيسكيكه بتعويضات تقدر بنحو 570 دولارًا عن العرض و60 دولارًا عن "العذاب النفسي" من عملاق الترفيه الهندي في يناير 2024. وفي هذا الشهر، قالت المحكمة إن "انتهاك إدارة السينما للمبادئ التوجيهية بشأن تكلفة المشاهدين غير عادل وغير منصف"، وأمرت السلسلة بدفع 320 دولارًا كتعويضات و1150 دولارًا كغرامات تنظيمية للمدعي.

وقالت المحكمة "في كثير من الأحيان، يسارع المشاهدون إلى السينما على عجل ... فقط لسبب أنهم من المفترض أن يجلسوا لمشاهدة الفيلم في الوقت المذكور في التذكرة".

ونقلت محطة "إن بي سي " عن المحكمة قولها إن عملاق السينما انتهك أيضًا اللوائح من خلال تشغيل إعلانات طويلة بدلاً من إعلانات الخدمة العامة الحكومية، مضيفة أن الأفلام يجب أن تبدأ "كما هو مقرر ومذكور في التذكرة".

وتشتهر الأفلام الهندية بأنها طويلة، وعادةً ما تتضمن أيضًا استراحة يمكن أن تصل إلى 15 دقيقة وتتكون من إعلانات.

وقالت المحكمة في حكمها: "لا يحق لأحد الاستفادة من وقت الآخرين وأموالهم"، مضيفة أن 30 دقيقة مدة طويلة للغاية "للجلوس في السينما ومشاهدة ما تبثه من إعلانات".