الامارات | دبي سفاري بارك تعيد إطلاق باقة "إفطار في البرية" الحصرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دبي سفاري بارك عن عودة الباقة الاستثنائية "إفطار في البرية" خلال شهر رمضان المبارك، حيث تدعو دبي سفاري بارك الزوار لاستكشاف 6 مناطق مذهلة مستوحاة من الطبيعة، والاستمتاع بجولة سفاري الصحراء العربية قبل الإفطار في أجواء خاصة وحصرية. وتتيح هذه التجربة الاستثنائية طوال الشهر الفضيل للزوار فرصة تناول الإفطار جانب موائل الأسود أو الزرافات، في أجواء تعيد التواصل مع الطبيعة وتمنح لحظات لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء.

وتقدم تجربة "إفطار في البرية" فرص حصرية وخاصة للضيوف للإفطار الرمضاني في أجواء هادئة ومميزة. ويمكن للضيوف الوصول في وقت مبكر للاستمتاع بجمال منطقة الوادي، والساحة الخضراء التي تعد مكاناً مثالياً للتأمل والمشي قبل الانطلاق في جولة أخرى لاستكشاف خمس مناطق داخل الوجهة والتعرف على الحياة البرية بينما يستمتع الأطفال بتجارب تفاعلية في "مزرعة الأطفال" النابضة بالحياة. وبعد الإفطار سيحظى الضيوف بفرصة إطعام الزرافات أو مشاهدة الأسود في موائلها الليلية.

إلى جانب ذلك، سيتواجد أحد خبراء علم الحيوان في دبي سفاري بارك طوال تجربة الإفطار للإجابة على أسئلة الضيوف ومشاركة معلومات شيقة حول الحيوانات وسلوكياتها. صُممت هذه التجربة بعناية لضمان راحة ورفاهية الحيوانات ومراعاة طبيعتها اليومية، مما يجعلها أكثر من مجرد وجبة، بل فرصة لاكتساب معرفة أعمق عن الحياة البرية وتعزيز الوعي بجهود الحفاظ عليها والارتباط بالطبيعة بطريقة تفاعلية تثري التجربة بأسلوب ممتع وتعليمي.

وقالت منى الهاجري، مديرة دبي سفاري بارك : " يحمل شهر رمضان معاني عميقة بالنسبة لنا خاصة هذا العام الذي نحتفي فيه بـ "عام المجتمع". ونحن في دبي سفاري بارك، نؤمن بأن المجتمع يبدأ من الطبيعة، ولذلك يسعدنا أن نقدم لضيوفنا فرصة مميزة للتواصل مع البيئة والحياة البرية خلال هذا الشهر الذي تتجسد خلاله معاني التآلف والتقارب ويكون فيه التواصل أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونسعى من خلال هذه التجربة الفريدة إلى خلق بيئة تعكس روح الشهر الفضيل في قلب دبي سفاري بارك، حيث يستمتع الزوار بتجربة طعام فريدة إلى جانب رحلة تعليمية تعزز قيم الحفاظ على البيئة والتعايش المتناغم مع الطبيعة".