بعد تدهور حالة لاعب الزمالك الصحية.. أعراض وطرق الوقاية من سرطان القولون

القاهرة - سمر حسين - صحة

دخل لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا مرحلة حرجة في معركته مع سرطان القولون، حيث يرقد في العناية المركزة منذ أيام وسط حالة صحية متدهورة، ومع حلول ثالث أيام شهر رمضان، تصاعدت الدعوات من أسرته لإنقاذه، خاصة بعد تعرضه لانسداد معوي كامل منعه من تناول الطعام لأكثر من 11 يومًا.

انسداد معوي وفشل في الاستجابة للعلاج

وكشفت هبة التركي، زوجة اللاعب، أن الأطباء أبلغوها بأن الورم انتشر بشكل خطير، ما أدى إلى توقف الأمعاء عن العمل تمامًا، ما أجبره على البقاء في المستشفى تحت إشراف طبي مكثف، وأضافت أن إبراهيم حالته تسوء يوما بعد يوم، ويحتاج إلى معجزة.

كما أكدت أن الظروف المالية للعائلة صعّبت من تلقيه العلاج اللازم في الوقت المناسب، ما دفعها إلى مناشدة وزارة الصحة والمسؤولين للتدخل العاجل لإنقاذ حياته.

أبرز أعراض سرطان القولون:

- نزيف مستمر مع البراز.

- انسداد معوي يؤدي إلى فقدان القدرة على تناول الطعام.

- فقدان الوزن السريع دون سبب واضح.

- آلام مزمنة في البطن.

طرق الوقاية من سرطان القولون

- التغذية الصحية وتجنب الأطعمة المصنعة.

- إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن أي أورام.

- ممارسة الرياضة بانتظام.