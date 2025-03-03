العطس المتكرر في الصباح والمساء.. ما سببه وكيفية علاجه؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد العطس المتكرر في الصباح والمساء أحد الأعراض الشائعة التي يواجهها الكثيرون وخاصة في فصل الشتاء، وغالبًا ما يرتبط بحالات الحساسية أو التعرض لمهيجات الهواء، وبعض الأشخاص يعطسون فور استيقاظهم، بينما يعاني آخرون من نوبات العطس المتكررة قبل النوم، لكن ما السر وراء ذلك؟ ووفقًا لمتخصصين في طب الأنف والأذن والحنجرة، فإن هذا العطس قد يكون مرتبطًا بمسببات حساسية مثل الغبار، وحبوب اللقاح، ووبر الحيوانات الأليفة، أو بسبب التغيرات المناخية التي تؤثر على الجهاز التنفسي.

الأسباب الطبية وراء العطس المتكرر

في هذا السياق يقول دكتور ياسر الخديوي، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، لـ«الوطن»، إنّ هناك بعض الأسباب الطبية وراء العطس المتكرر في الصباح والمساء من بينها:

- التهاب الأنف التحسسي ويُعرف أيضًا بـ«حمى القش»، ويحدث عند استنشاق الغبار أو حبوب اللقاح أو الفطريات، ما يؤدي إلى رد فعل تحسسي يتضمن العطس، وسيلان الأنف، والحكة.

- التهاب الأنف غير التحسسي وهو التهاب يصيب الأغشية المخاطية للأنف بسبب التغيرات المناخية، أو التعرض للروائح القوية مثل العطور أو المنظفات، ما يؤدي إلى نوبات عطس متكررة.

- الارتجاع المريئي فقد يتسبب ارتجاع أحماض المعدة في تهيج الحلق والأنف، ما يؤدي إلى العطس خاصةً في الصباح بعد الاستلقاء لفترات طويلة.

- تأثير بعض الأدوية فبعض الأدوية مثل الأسبرين، والمهدئات، وعلاجات ضغط الدم، قد تسبب توسع الأوعية الدموية في الأنف، ما يؤدي إلى احتقان وعطس متكرر.

وأشار ياسر الخديوي استشاري الأنف والأذن والحنجرة، إلى وجود عوامل بيئية تؤدي إلى العطس المتكرر منها:

- حبوب اللقاح والغبار حيث يكون تركيز حبوب اللقاح في الهواء مرتفعًا في الصباح، ما يجعل الأشخاص المصابين بالحساسية أكثر عرضة للعطس عند الاستيقاظ.

- وبر الحيوانات الأليفة إذا كنت تملك حيوانًا أليفًا ينام بجوارك، فقد يكون السبب في العطس المتكرر بسبب تحسس الجسم للوُبر العالق في الأغطية والمفروشات.

- استنشاق الهواء البارد أو الجاف، إذ يؤدي الهواء الجاف أو البارد إلى تهيج الأغشية المخاطية للأنف، ما يحفز العطس، خاصة عند الانتقال من بيئة دافئة إلى باردة والعكس.

- العطور والمواد الكيميائية فقد تسبب العطور القوية أو مواد التنظيف الكيميائية تحسس الأنف وتهيجه، ما يؤدي إلى العطس المتكرر.

كيف تعالج العطس المتكرر في الصباح والمساء؟

أشار الدكتور ياسر الخديوي إلى بعض الطرق التي قد تعالج مشاكل العطس المتكرر في الصباح والمساء منهم:

تقليل التعرض للمسببات

- تنظيف المنزل بانتظام للتخلص من الغبار والعفن.

- إبقاء الحيوانات الأليفة بعيدًا عن غرفة النوم.

- استخدام مرشحات الهواء في المنزل للحماية من حبوب اللقاح والغبار.

استخدام العلاجات الدوائية

- مضادات الهيستامين تساعد في تخفيف أعراض الحساسية.

- بخاخات الأنف الستيرويدية تقلل التهابات الأنف وتحسن التنفس.

- المحاليل الملحية تنظيف الأنف من المهيجات وتقليل التهيج.

تحسين جودة النوم

- رفع مستوى الوسادة لتقليل تأثير الارتجاع المريئ.

- تجنب ترك النوافذ مفتوحة أثناء النوم لمنع دخول حبوب اللقاح.

- ترطيب الهواء في الغرفة لتقليل تهيج الأنف.

متى يجب استشارة الطبيب؟

ويؤكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أنه إذا استمر العطس المتكرر لأكثر من أسبوعين أو كان مصحوبًا بأعراض شديدة مثل ضيق التنفس أو التهاب الجيوب الأنفية المتكرر، فمن الضروري استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة ووصف العلاج المناسب.

فيما دعت وزارة الصحة المصرية الأشخاص الذين يعانون من العطس المتكرر في الصباح والمساء بسبب الحساسية الموسمية بالحصول على استشارة طبية مجانية في عيادات الحساسية التابعة لمستشفيات الوزارة، كما تنصح الوزارة بعدم تجاهل الأعراض خاصةً إذا كانت تؤثر على جودة الحياة اليومية.