الامارات | "انتيريرز الإمارات" تحتفي بشهر رمضان مع تشكيلة فاخرة من Uttermost

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكشف "انتيريرز الإمارات" عن تشكيلة حصرية من قطع الديكور الداخلي المميّزة من العلامة العريقة Uttermost، المصممة خصيصًا لإضفاء لمسات من الأناقة والدفء والرقيّ على المنازل خلال شهر رمضان المبارك.

وتتميز هذه المجموعة بحرفية استثنائية وتصاميم خالدة، مما يجعلها مثالية لتعزيز أجواء الجلسات العائلية واللقاءات الودية، وتحويل المساحات الداخلية إلى ملاذ ينبض بالأناقة العصرية والصفاء.

مع حلول شهر رمضان المبارك، تزداد أجواء الألفة والتواصل العائلي والمجتمعي، وتواكب "انتيريرز الإمارات" هذه الروح من خلال تشكيلة استثنائية من قطع الديكور الفاخرة.

وتجمع هذه المجموعة بين الابتكار والحرفية الراقية، مما يضفي لمسات دافئة ومميزة على المساحات الداخلية. بتصاميمها المتقنة وتفاصيلها الفاخرة، تحوّل كل جلسة رمضانية إلى تجربة تنبض بالأناقة والإلهام.

للاستمتاع بأجواء رمضان الدافئة والمميزة، تمنحكم "انتيريرز الإمارات" فرصة الاختيار من مجموعةٍ من القطع التي تجمع بأسلوبٍ مبتكر بين الأداء العمليّ والتصميم الرائع والحضور الملفت واللّمسات الفنية.

القطع المميزة من Uttermost تشمل مصباح الطاولة Wrenley Table Lamp الذي ينشر الأناقة أينما وُضع، بتصميمه المنحوت بدقة، يتناغم مع قاعدة من البورسلين الأبيض العاجي وجوانب بارزة بتشطيبات تعكس دفئًا راقيًا، تكمّلها لمسات من النحاس المعتّق. يعلوه غطاء من الكتان الأبيض ليضفي توهجًا ناعمًا ينسجم مع أجواء الجلسات الرمضانية.

الأعمال الفنية التعبيرية المذهلة والمرايا المنفذة بإتقان، تمنح المساحات طابعاً ذا أبعادٍ لا مثيل لها. تأتي طاولة The Henzler Glass Table الزجاجية، بخطوطها التي تميّزها أوراقٌ ذهبية معتّقة، وسطحها ذي الشكل المعزّز، والرفّ الإضافيّ المصنوع من الزجاج المقوّى، لتشكل قطعةً مركزية مثالية لعرض المقتنيات أو القطع الأنيقة.

ويتميّز شمعدان Wenman bronze candleholder The بفانوسه الزجاجي المزخرف بلمسةٍ رقيقة، ولكن ذات حضورٍ ملفت وجذاب، مع جوانب برونزية مطلية بالذهب الداكن، فيما تأتي حاضنة الكتب Charbel Bookends بتصميمٍ مستوحىً من المرجان، وتأخذ شكلاً طبيعياً تغنيه لمساتٌ راقية. أما ساعة الطاولة The Arta Table Clock فمصنوعةٌ من الفولاذ، مع لمسةٍ رائعة من النحاس المعتّق والمصقول، وواجهة من زجاجٍ بفقاعات، ولا شك في أنها ستنشر رونقها الراقي والآسر في أيّ مساحةٍ.

أما في فئة قطع الأثاث الكبيرة، يبرز مقعد Voyage Brass and Wood Bench بتصميمه الفريد، حيث ترتكز قاعدته الأنيقة على نحاس مصقول، بينما يتكوّن سطحه من خشب الأكاسيا الطبيعي المغطى بقشرة خشب الجوز المصقولة باللون الرمادي.

وبفضل تفاصيله الراقية، يضفي هذا المقعد لمسة فاخرة سواء عند مدخل المنزل أو في أي مساحة داخلية أخرى.

في هذا السياق، قال رائد دبس، الرئيس التنفيذي لشركة "انتيريرز الإمارات": "شهر رمضان المبارك يحمل لحظات استثنائية تتجاوز كونه مناسبة احتفالية، فهو تجربة مليئة بالمشاعر تبقى في الذاكرة.".

وأضاف: "نحن في "انتيريرز الإمارات" نؤمن بأن كل مساحة تروي قصة، ومن هذا المنطلق، تقدم تشكيلة Uttermost فرصة رائعة لعملائنا لاختيار قطع ديكور ملهمة وأنيقة، تعكس الأجواء الرمضانية بروحها الدافئة، وتعزز معاني التواصل العائلي والمجتمعي."

تتوفّر تشكيلة Uttermost حصرياً لدى معارض "انتيريرز الإمارات" في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر الموقع الإلكتروني: https://www.interiorsfurniture.com/ar