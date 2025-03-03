أجمل تسريحات شعر النجمات في حفل أوسكار 2025.. إبداع وأناقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 10:19 صباحاً - أشعلت السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025 بنسخته الـ 97، الأضواء بإطلالات النجمات المبهرة؛ حيث عكست تسريحات شعرهن مزيجاً من الإبداع والرقي؛ لتكون محط الأنظار. يُعد هذا الحدث السنوي الأبرز في عالم السينما والترفيه، حيث يجتمع فيه ألمع نجوم هوليوود وأهم صُنّاع الأفلام من مختلف أنحاء العالم؛ للاحتفاء بأبرز الأعمال السينمائية وأكثرها تأثيراً خلال العام.

تنوّعت تسريحات الشعر في هذا الحفل المميز؛ بين الكعكة الكلاسيكية المرفوعة التي أضافت لمسة من الأناقة الراقية، والتموجات الطبيعية التي انسدلت بانسيابية على الأكتاف، مما أضفى نعومة وأنوثة على الإطلالات. كل تسريحة عكست إبداع خبراء التجميل في تنسيق الإطلالات؛ لتكون مثالية للسجادة الحمراء، وتبرز أحدث صيحات الموضة والجمال. سواء كنتِ من عشاق الإطلالات الكلاسيكية أو الجريئة، فإن تسريحات شعر النجمات في أوسكار 2025 تُعد مصدر إلهام لكل من تبحث عن التميز والأناقة.

في الآتي، "الخليج 365" تستعرض لكِ أجمل تسريحات شعر النجمات في حفل أوسكار 2025، فما هي التسريحة التي لفتت انتباهك أكثر؟ شاركينا رأيك!

سيلينا غوميز بتسريحة الكاريه ريترو بتموجات عريضة

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سحرت النجمة سيلينا غوميز عدسات الكاميرا والجمهور؛ بإطلالتها الخلابة على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار 2025، حيث تمايلت بفستان نيود مرصع بحبيبات براقة من الكريستال، ذي تصميم مكشوف عن الصدر، ونسقت معه مكياجاً سموكي بتدرجات ترابية، وزيّنت شعرها الكاريه بتسريحة ريترو مموجة بتموجات عريضة، مع الفرق الجانبي للغرة المنسدلة على الجنب. تسريحة شعرها أضافت لمسات كلاسيكية أنيقة على إطلالتها.

بينيلوبي كروز بتسريحة مموجة جانبية

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لفتت النجمة بينيلوبي كروز Penélope Cruz الأنظار في حفل الأوسكار 2025؛ بإطلالتها بفستان طويل باللون الأبيض، واعتمدت معه مكياجاً ناعماً ارتكز على إبراز جمال عينيها، وزيّنت شعرها الأسود بتسريحة الويفي الجانبية بتموجات عريضة، مع الفرق الجانبي للغرة الطويلة المنسدلة على طول شعرها المسحوب على الجنب. هذه التسريحة أتت متناغمة مع إطلالتها الأنيقة المفعمة بالأنوثة.

سكارليت جوهانسون بتسريحة الكعكة العالية

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في إطلالة جذابة وأنيقة، تألقت النجمة سكارليت جوهانسون Scarlett Johansso على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار بنسخته الـ 97، بفستان مخمل باللون الكحلي، واختارت معه مكياجاً برونزياً ناعماً، وأنهت إطلالتها الفخمة بتسريحة الكعكة العالية، مما عزز من جمال ملامحها الناعمة، فبدت غاية في الجمال والأناقة.

هالي بيري بتسريحة شعر كاريه مبلل

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تألقت النجمة هالي بيري Halle Berry، في حفل أوسكار 2025، بإطلالة آسرة جمعت بين الأناقة والجاذبية. أطلّت بفستان معدني بتصميم فني مبتكر يشبه الفسيفساء اللامعة، حيث تميز بتفاصيله المتألقة التي عكست الضوء بشكل مبهر. تصميم الفستان الضيق أبرز رشاقة قوامها، فيما أضافت القصات الجريئة لمسة من العصرية والجرأة إلى الإطلالة، ونسقت معه تسريحة شعر كاريه مبلل مع خصلات ناعمة ومنسدلة، مما أضفى مظهراً أنيقاً ومتناسقاً مع فستانها الجريء. تسريحتها أظهرت ملامح وجهها الجميلة، وأسهمت في إبراز إطلالتها بشكل متكامل على السجادة الحمراء.

إيما ستون بتسريحة الكعكة الريترو

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النجمة إيما ستون تمايلت على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار 2025 بدورته الـ 97؛ بفستان أنيق باللون النيود، مرصع بحبيبات براقة، واختارت معه مكياجاً مشرقاً، وأكملت إطلالتها الأنيقة بتسريحة ريترو مسحوبة إلى الخلف بأسلوب الكعكة، مع اعتماد الفرق الجانبي للغرة الريترو المشدودة إلى الوراء. تسريحة شعرها عززت من جمال ملامحها، وأضافت لمسات راقية على إطلالتها.

ميكي ماديسون بتسريحة الكعكة مع الفرق النصفي للغرة

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أبهرت النجمة ميكي ماديسون Mikey Madison الجمهور بإطلالتها الراقية على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار 2025؛ بفستان ملكي باللونيْن الأسود والزهري، ذي تصميم مكشوف عن الصدر، مزيّن بعقدة على شكل وردة عند الصدر، ونسقت معه مكياجاً ارتكز على إبراز جمال عينيها بالأيلاينر المجنح، وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة بأسلوب الكعكة العالية، مع الفرق النصفي للغرة المسحوبة إلى الخلف، هذه التسريحة أضافت لمسات راقية على إطلالتها.

إتش.إي.آر بتسريحة التموجات العريضة

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النجمة الجذابة إتش.إي.أر H.E.R حبست الأنفاس؛ بإطلالتها بفستان ذهبي براق، ذي تصميم مكشوف عن الصدر، في حفل الأوسكار بدورته الـ 97، واعتمدت معه مكياجاً برونزياً، وزيّنت شعرها الطويل بتسريحة مموجة بتموجات عريضة، مع الفرق النصفي للغرة الطويلة المنسدلة على جانبي شعرها المنسدل على الكتفين.

مارغريت كوالي بتسريحة شعر مبتكرة

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لم تخلُ الإطلالات الجمالية للنجمات في حفل الأوسكار 2025 من الإبداع والابتكار، لا سيما لجهة تسريحات الشعر؛ حيث تألقت النجمة مارغريت كوالي Margaret Qualley بتسريحة شعر أنيقة ولافتة، لتُبرز جمالها بأسلوب يجمع بين الفخامة والحداثة. اختارت مارغريت تسريحة شعر مرفوعة بتصميم فني يتألف من كعكتين مدمجتين بأسلوب أنيق ومتقن. الكعكة المزدوجة أضافت عمقاً ورونقاً إلى إطلالتها، بينما أسهم السحب المثالي للشعر إلى الخلف في إبراز تفاصيل وجهها ورقبتها التي تزينت بعقد ألماسي فاخر.

ما رأيك بالتعرف إلى أجمل إطلالات النجمات في حفل الأوسكار 2025.. أبرزها أريانا غراندي؟

آنا دي أرماس بتسريحة ويفي كلاسيكية

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من جهتها، تألقت النجمة آنا دي أرماس Ana de Armas بإطلالة أنيقة وناعمة في آن واحد، حيث أطلّت بفستان أسود طويل ذي ياقة عالية مرصعة بالكريستال، واختارت معه مكياجاً ناعماً، إلى جانب تسريحة شعر ويفي بتموجات عريضة منسدلة على الكتفين بشكل طبيعي، مع الفرق الجانبي للغرة، مما أضفى لمسة من النعومة والرومانسية على إطلالتها. تُعد هذه التسريحة خياراً كلاسيكياً للمناسبات الفخمة، حيث تجمع بين النعومة والذوق الكلاسيكي.