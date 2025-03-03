جيسيكا بيل في يوم ميلادها.. مكياج ناعم وتسريحات شعر شبابية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 10:19 صباحاً - لطالما لفتتنا النجمة العالمية جيسيكا بيل Jessica Biel بجمالها الهادئ والناعم وإطلالاتها الجمالية الراقية، التي تختار فيها أسلوب البساطة. فهي عنوان للأنوثة في أسلوب المكياج الذي تعتمده في الكثير من المناسبات وتسريحات الشعر البسيطة، التي تختارها بالتنسيق مع فساتينها.

ومن الملاحظ أن جيسيكا بيل تفضل دائماً أن تحافظ على بساطة إطلالاتها الجمالية، وذلك من خلال اختيار ظلال العيون الفاتحة ورسمات الأيلاينر البسيطة، وتطبيق طبقة خفيفة من الماسكرا دون الاستعانة بالرموش الصناعية الكثيفة. والى جانب اعتمادها مكياج العيون البسيط هذا، تختار كذلك ألوان أحمر الشفاه الناعمة بدرجات النيود المختلفة مع لمسة بسيطة من ملمع الشفاه.

أما من جهة تسريحات شعرها فتحرص جيسيكا بيل دائماً على اختيار التسريحات البسيطة التي تُظهر أنوثتها. فهي في معظم الأحيان تختار فرده على أكتافها؛ إما مع الغرة الجانبية أو القصيرة الأمامية أو سحبها للخلف. كما أنها تضيف لمساتها الخاصة على تسريحة الكعكة، مما يجعل إطلالتها الجمالية مختلفة ومميزة في كل مرة.

ولمناسبة يوم ميلادها التي يصادف 3 مارس من كل عام، رصدنا لك أبرز أساليب مكياج وتسريحات شعر جيسيكا بيل، لستوحي منها أجمل إطلالاتك الجمالية.

مكياج وردي خفيف مع تسريحة الشعر الكاريه القصير

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في آخر إطلالاتها الجمالية، وتحديداً في حفل Annual Academy Museum Gala 2024، تألقت جيسيكا بيل بمكياج وردي خافت وخفيف، ارتكز على القليل من ظلال العيون الوردية الخافتة فوق جفن العين، مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش، وبدت بشرتها طبيعية وكأنها بدون فاونديشن، حيث اعتمدته بطبقات خفيفة تناسب لون بشرتها البيضاء، وأنهت مكياجها بالقليل من الغلوس الزهري الناعم، كذلك اعتمدت قصة الشعر الكاريه الستريت مع الفرق الوسطي للغرة.

مكياج زهري مشرق مع تسريحة الشعر الكيرلي الطبيعي

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وفي أحد عروض الأزياء العالمية، لفتت جيسيكا بيل الأنظار بفستانها المطبع بالورود، الذي نسقت معه مكياجاً زهرياً مشرقاً، طبقت فيه ظلال العيون الزهرية البارزة التي غمرت كامل جفن العين المتحرك مع طبقات قليلة من الماسكرا على الرموش، وبدت بشرتها موحدة مع القليل من البلاش الوردي على تفاحة الخدين، وأكملت مكياجها بالغلوس الوردي الناعم، واختارت تسريحة الشعر الكيرلي الطبيعي المفرود على الأكتاف مع فرق الغرة الوسطي.

مكياج ترابي خفيف مع تسريحة الشعر الويفي

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وفي حفل توزيع جوائز أوسكار Vanity Fair 2024، لفتت جيسيكا بيل الأنظار بفستانها النيلي الناعم الذي نسقت معه مكياجاً ترابياً خفيفاً، ارتكز على الظلال الترابية البسيطة فوق جفن العين العلوي وطبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش ومكياج البشرة الناعم والخفيف مع أحمر الشفاه النيود الغلوس، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف بلون الصبغة البنية والفرق الجانبي للغرة العالية عن الجبين.

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مكياج اللامكياج مع تسريحة ذيل الحصان المنخفض

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من الواضح أن جيسيكا بيل تُفضل الظهور بأساليب مكياج خفيفة وبسيطة في أغلب صيحاتها الجمالية، وهذا ما فعلته في إحداها، حيث اختارت صيحة مكياج اللامكياج التي تبرز ملامحها الجذابة والهادئة، فبدت بشرتها ناعمة وموحدة، وكأنها بدون مكياج إلا القليل من الماسكرا والغلوس الطبيعي، واختارت مع مكياجها تسريحة ذيل الحصان المصقولة بالفرق الوسطي للغرة وخصل ناعمة من الشعر منسدلة على جانبي الوجه.

مكياج بسيط مع تسريحة الكعكة العالية

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ومن أجمل الصيحات الجمالية التي اعتمدتها جيسيكا بيل صيحة المكياج البسيط بألوان ترابية خافتة؛ حيث طبقت القليل من الظلال الترابية فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الخفيفة، ومكياج البشرة المخملي الناعم والخفيف إلى جانب الغلوس النيود، كذلك اعتمدت تسريحة الكعكة العالية بالفرق الوسطي للغرة وإبقاء خصل ناعمة من الشعر منسدلة على جانبي الوجه.

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مكياج أحمر الشفاه الفاقع مع تسريحة الكعكة الفوضوية العصرية

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وباختيار موفق أبرز ملامحها الجذابة، تألقت جيسيكا بيل بمكياج كلاسيكي ملفت، ارتكز على ظلال العيون الوردية فوق الجفن المتحرك للعين مع طبقات الماسكرا المطولة للرموش ومكياج البشرة الموحد والمناسب لها، وأحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع، كما اختارت تسريحة الكعكة العالية المصقولة بلمسات عصرية وشبابية.

مكياج برونزي ناعم مع تسريحة الشعر المالس

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ومن إطلالات جيسيكا بيل الجمالية المثالية صيحة المكياج البرونزي، الذي تألقت به في إحدى المناسبات؛ حيث ارتكز على القليل من ظلال العيون البرونزية فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش، ومكياج البشرة البرونزي الناعم المصقول بالبلاش الخفيف وأحمر الشفاه الغلوس الطبيعي، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر المالس بالفرق الجانبي للغرة مع الأكسسوار الفضي الناعم على الغرة.