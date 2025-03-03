10 نصائح لمرضى القلب في رمضان.. اعرف كيفية الصيام بأمان

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثير عن نصائح لمرضى القلب في رمضان، وكيفية الصيام بأمان، فبالنسبة لمرضى القلب، يمكن أن يكون هذا الشهر فترة تحدٍ تتطلب عناية خاصة لضمان صحتهم وسلامتهم، ويُعتبر مرضى القلب من الفئات التي قد تتأثر بالصيام بشكل أكبر، إذ قد يواجهون تحديات صحية متعلقة بنظامهم الغذائي، ضغط الدم، مستوى السكر في الدم، أو تناول الأدوية بشكل منتظم، لذا يجب على هؤلاء المرضى استشارة أطبائهم قبل بدء الصيام لتحديد ما إذا كان الصيام مناسبًا لهم أو لا، وفي حال قرروا الصيام، يجب أن يتبعوا نصائح طبية دقيقة لضمان سلامتكم، فهناك مرضى يمكنهما الصيام، وآخرون عليهم تجنب الصيام في رمضان.

وسلطت وزارة الصحة والسكان المصرية، الضوء على مرضى القلب الذين يحق لهم الصيام، وآخرون يحذر الصيام عليهم، موضحة في مقطع فيديو عبر القناة الرسمية على «يوتيوب»، أن مَن يعانون مِن الوزن الزائد، والدهون الثلاثية يفضل لهم الصيام لأنه يعد جزءا من العلاج، ولكن بشرط الآتي:

- أن يكونوا ذاعلاج منتظم لمدة 6 أشهر.

- مَن يتمتع بحالة قلبية مستقرة.

- لم يتم حجزه في المستشفى مؤخرًا.

- عدم خضوعه لإجراء عمليات جراحية.

بينما حذرت «الصحة» الصيام على مرضى القلب الذي جرى حجزهم خلال الـ6 أشهر الماضية بالعناية المركزة، أو خضعوا لعمليات جراحية، مثل الدعامات، أو جرى تغيير الدواء لهم.

نصائح لمرضى القلب في رمضان

وقدم الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن» 10 نصائح لمرضى القلب في رمضان لتحقيق كيفية الصيام بأمان، والتي جاءت على النحو التالي:

- تناول وجبة الفطار دون تأخير بعد تناول كوب من الماء، ومن تمرة إلى ثلاث تمرات.

- تناول الطعام باعتدال ودون إسراف، على مهل حتى تقوى على الحركة بعد الإفطار، مع تقليل النشويات عن البروتين والدهون الصحية.

- تناول الكركدية إذا كنت تعاني من الضغط المرتفع.

- تناول العرقسوس إذا كنت تعاني من الضغط المنخفض، والقولون.

- تناول وجبة السحور بوقت كافٍ قبل الفجر.

- ضرورة ممارسة الرياضة المنزلية نصف ساعة على الأقل يوميًا بعد ثلاث ساعات من الفطار.

- الابتعاد عن التوتر، والقلق خلال ساعات الصيام.

- النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا.

- التقليل من الملح والمخلل والسكريات في الأكل، ومحاولة التوقف عن التدخين.

- احرص على التنوع الغذائي الغني بالمغذيات الصحية والفيتامينات، وابتعد عن المقليات والسكريات الزائدة.

نصائح للحفاظ على صحة القلب

وكان الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب والأوعية الدموية، وضح لـ«الوطن» نصائح للحفاظ على صحة القلب، على النحو التالي:

- ممارسة التمارين الرياضية، وعلى رأسها المشي أو الجري يوميًا ما يعزز صحة القلب.

- المحافظة علي الضغط بأن بكون أقل من 140/90.

- الحفاظ على السكر التراكمي أقل من 7.

- أن يكون نظامك الغذائي بعيدًا عن الدهون.

- الراحة والنوم من 6 لـ 8 ساعات يوميًا.

- الابتعاد عن التدخين والانفعالات.

- المتابعة الدورية والفحوصات للكشف المبكر وفحص التاريخ العائلي.