كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة في نهار شهر رمضان؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

رائحة الفم أثناء الصيام من الأمور التي يشغل بال الكثير من الصائمين، إذ يشعر البعض بأن فمهم يصبح ذو رائحة غير مرغوب فيها مع طول ساعات الصيام، بسبب جفاف الفم وقلة إفرازات اللعاب، ما يؤدي إلى تجمع البكتيريا التي تسبب الروائح الكريهة، فضلًا عن اعتقاد البعض أن استخدام الفرشاة والمعجون يُفطر، ولكن يُفضل أن يبحث الصائم عن طرق للحفاظ على صحة فمه ورائحته، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على انطباع الآخرين وعلى الشعور الشخصي بالراحة.

كيف تتجنب رائحة الفم الكريهة في نهار شهر رمضان؟

والاستمتاع برائحة فم جيدة أثناء الصيام ليس أمرًا بعيدا أو صعبا، فمن خلال الاهتمام بنظافة الفم، مثل استخدام السواك أو الفرشاة ومعجون الأسنان، يمكن تقليل تأثير رائحة الفم الكريهة، بالإضافة إلى ذلك، تجنب تناول الأطعمة التي قد تؤدي إلى رائحة غير محببة، مثل الثوم أو البصل، يساعد في الحفاظ على نظافة الفم ورائحته الطيبة طوال اليوم، خاصة وإن الاستمتاع برائحة فم جيدة يعزز من شعور الشخص بالراحة النفسية، خاصةً في المناسبات الاجتماعية مثل التقاء الأصدقاء أو العائلة بعد الإفطار، إذ يتسم الحوار والشعور بالثقة بالنفس في هذه اللحظات بأهمية كبيرة.

أسباب رائحة الفم الكريهة في الصيام وطرق التخلص منها

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، نشرت عبر موقعها الرسمي على «يوتيوب» نقلًا عن الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، أسباب رائحة الفم الكريهة في رمضان وطرق التخلص منها، موضحًا أن سبب ظهور الرائحة الكريهة في الصيام، هو عدم غسل الأسنان جيدًا بعد الإفطار والسحور: «بعد الفطار والسحور فضلات بواقي الطعام بتتفاعل مع البكتيريا الموجودة في الريق، وهنا بيحصل تخُمر وبيحصل الرائحة الكريهة أو غير المرغوبة».

وعن التخلص من رائحة الفم الكريهة في الصيام، نصحت «الصحة» بضرورة غسل الأسنان، وتحديدًا بعد تناول الحلويات، ووجبات الإفطار والسحور.

كما نصحت بتناول الزبادي والبقوليات مثل الفول على وجبة السحور، إذ لا تتخمر مع البكتيريا، فلا تسبب ظهور الرائحة.

هل استخدام الفرشاة والمعجون يُفطر؟

وكانت وزارة الصحة، حرصت على نشر رأي أمين دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن استخدام فرشاة الأسنان والمعجون أمر مشروع طالما لم يبتلعه الصائم، وقام بـ«المضمضة» جيدًا، قائلًا: «لو ابتلع المعجون يُفطر، غير كدة فالأمر جائز ومشروع».

وعاودت وزارة الصحة والسكان المصرية، تؤكد إن صحة الفم أمر هام فى رمضان، مشددة على ضرورة غسل الأسنان خصوصا بعد السحور لضمان خروج بقايا الاكل قبل النوم.