الامارات | مرعي الحليان ناجح في لعبة الموازنة بين «الجِد» و«الكوميديا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - • على امتداد أيام الشهر الفضيل، يتبارى نجوم الدراما في العالم العربي، ليس على تقديم أهم الأدوار الفنية فقط، بل على جذب عشاق الدراما خلال الماراثون الرمضاني، وموسم المتابعة الأبرز. «الإمارات اليوم» تقف في هذه الإطلالة اليومية على أهم الأعمال الرمضانية لنجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، وأبرز الأدوار التي لفتت انتباه الجمهور من ناحية الأداء والخصوصية الفنية، وقدرة الممثل على تقديم أداء متفرّد.

بين العفوية والأجواء العائلية الفريدة التي لا تفتعل القضايا الكبيرة، تمضي شخصية «فرج» التي يقدّمها باقتدار - للموسم الرابع على التوالي - النجم الإماراتي مرعي الحليان، بعد توقف استمر 11 عاماً بين الموسمين الثاني والثالث، في الوقت الذي تتواصل قصص «السيت كوم» الإماراتي الكوميدي الفريد «وديمة وحليمة»، الذي حقق منذ بثّ جزئه الأول على شاشة «سما دبي»، نسبة مشاهدة عالية، نجح من خلالها في التربع على عرش قلوب متابعيه، ورسم الابتسامة الرمضانية على وجوههم، من خلال ما تميز به أبطاله من خفة ظل وروح مرحة، وحس فكاهة عالٍ ومحبب.

تتشارك بطولة هذا العمل، الذي مازال يواصل تكريس طقس البهجة في الشهر الكريم على شاشة «سما دبي»، سعاد علي وملاك الخالدي ومرعي الحليان، وعدد من نجوم الدراما الإماراتية الشباب، أما التأليف فمازال يتولاه الكاتب الإماراتي جاسم الخراز، ليسلمه لرؤية الإماراتي عمر إبراهيم في الإخراج، ومؤسسة دبي للإعلام في الإنتاج.

تألق مستمر

بالحديث عن تفاصيل الشخصية الدرامية، نجح النجم الإماراتي في تجسيد دور «فرج»، الرجل الطيب وفي الوقت نفسه الصلب والملتزم بمنظومة العادات والتقاليد الرصينة التي يواصل تقديمها في المسلسل الإماراتي الناجح هذا العام، من دون نسيان الالتزام الدقيق والمدروس «بالموازنة»، بين الجانب الكوميدي المرح للشخصية، والجانب الآخر الصلب والقاسي للأب الحريص على تكريس قوانينه الصارمة في البيت، الذي يدفعه كل مرة، نحو فرض شتى ضروب العقوبات القاسية على كل من يخالف أوامره ونواميسه، من خلال «خيزراناته» المتعددة الأشكال والأنواع التي تتماشى مع كل عقوبة.

أما شقيقته «حليمة»، ذات الشخصية القوية والفريدة، فتستمر في افتعال المشكلات اليومية الصغيرة، ويستمر «فرج» معها في متابعة محاولاته المستميتة للإصلاح بينها وبين عدوتها اللدود «وديمة» من جهة، ومعاناة سلوكها ومواقفها الكوميدية وعداواتها القديمة معها من جهة أخرى. وفي المقابل تتميز علاقته المعقدة بابنه «سالم» الذي يؤدي شخصيته للموسم الثاني على التوالي في العمل، الفنان الإماراتي الشاب أحمد المازم، بالفرادة والكوميديا العفوية التي اجتذبت تفاصيلها وقصصها الغرائبية أحياناً كثيرة، جمهوراً واسعاً من متابعي العمل الذي نجح باقتدار على امتداد مواسمه السابقة، وصولاً إلى الموسم الرابع هذا العام، في عكس إيقاع الحياة اليومية في الحي الشعبي الطريف.

مسيرة حافلة

بعيداً عن شخصية «فرج»، يطل النجم الإماراتي مجدداً هذا العام، في مسلسل الرعب والتشويق الإماراتي «كائنات» لمؤلفته مروة عبدالقادر الديب، ومخرجه التونسي لسعد الوسلاتي، يشاركه البطولة نخبة من الفنانين الإماراتيين الشباب، حيث تدور أحداث المسلسل الجديد المكوّن من 13 حلقة، خلال القرن الخامس قبل الميلاد، في قالب تشويقي مبتكر ومغاير.

ويعد النجم الإماراتي مرعي الحليان أحد أبرز رواد المسرح في الإمارات وأكثرهم نشاطاً، وذلك بعد أن بدأ مسيرته الفنية الطويلة من خلال مسرحية «جميلة» عام 1988، للكاتب والإعلامي جميل مطر، ليشارك في مسرحية «حبة رمل» في عام 1991، من تأليف وإخراج ناجي الحاي، قبل أن يتنقل خلال مسيرته الحافلة بين مجال المسرح والسينما والتلفزيون، ليشارك في العديد من المسلسلات، منها مسلسل «مرمر زماني» في عام 1996، ولاحقاً في عشرات المسلسلات والأعمال الدرامية الخليجية والإماراتية الناجحة التي رسمت معالم مسيرته الفنية في المجال.

من سيرة الفنان:

• أحد أبرز رواد المسرح في الإمارات وأكثرهم نشاطاً.

• أبدأ مسيرته الفنية الطويلة بمسرحية «جميلة» عام 1988.

• أيطل النجم الإماراتي هذا العام في مسلسل الرعب والتشويق الإماراتي «كائنات»، الذي تدور أحداثه في القرن الخامس قبل الميلاد.

• أنجح الحليان في تجسيد دور «فرج»، الرجل الطيب وفي الوقت نفسه الصلب والملتزم بمنظومة العادات والتقاليد الرصينة.