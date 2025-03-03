الامارات | «ميتا» تدرس تقديم «فيديوهات ريلز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدرس شركة «ميتا»، مالكة منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«ماسنجر» و«واتس أب»، إطلاق تطبيق مستقل للفيديوهات القصيرة التي يتم توفيرها حالياً عبر تطبيق «إنستغرام».

ونقل موقع «إنفورميشن»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، عن مصدر لم يحدد هويته، القول إنه سمع رئيس منصة «إنستغرام»، أدم موسيري، يتحدث عن مشروع التطبيق الجديد مع العاملين في المنصة.وبحسب المصدر، يحمل المشروع الجديد الاسم الكودي «بروجيكت راي»، الذي يستهدف تحسين التوصيات المقدمة للمستخدمين الجدد والحاليين في الولايات المتحدة، والسماح بعرض فيديوهات تزيد مدتها على ثلاث دقائق.