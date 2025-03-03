الامارات | 5 جوائز «بريت» للمغنية تشارلي إكس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نالت المغنية البريطانية، تشارلي إكس سي إكس، خمساً من جوائز «بريت» الموسيقية البريطانية التي وُزعت، أمس، في لندن، مؤكدةً بذلك أنها أصبحت نجمة البوب الجديدة، بعد ألبومها الناجح «برات» Brat.

وحصلت المغنية، البالغة 32 عاماً، على جائزة ألبوم العام، الأبرز بين «بريت أووردز» التي أقيم احتفال توزيعها السنوي الـ45 في «أو 2 أرينا» بلندن، بعدما نالت ثلاث جوائز «غرامي» هذه السنة.

وأصبحت تشارلي إكس سي إكس من أبرز نجمات الموسيقى عام 2024، بفضل ألبومها «برات» الذي أصدرته في يونيو الفائت، وهو السادس لها، وينتمي الألبوم، ذو الغلاف الأخضر الليموني، إلى نوع الهايبر بوب، ويدعو إلى أسلوب حياة فَرِح ومريح.

وأصبح «برات» (الكلمة تعني «طفل شقي») ظاهرة ثقافية عالمية وُصِفت بـ«الصيف الشقي».