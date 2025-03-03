لايف ستايل

الامارات | 5 جوائز «بريت» للمغنية تشارلي إكس

0 نشر
لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | 5 جوائز «بريت» للمغنية تشارلي إكس 1/2
  • الامارات | 5 جوائز «بريت» للمغنية تشارلي إكس 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جوائز «بريت» للمغنية تشارلي إكس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نالت المغنية البريطانية، تشارلي إكس سي إكس، خمساً من جوائز «بريت» الموسيقية البريطانية التي وُزعت، أمس، في لندن، مؤكدةً بذلك أنها أصبحت نجمة البوب الجديدة، بعد ألبومها الناجح «برات» Brat.

وحصلت المغنية، البالغة 32 عاماً، على جائزة ألبوم العام، الأبرز بين «بريت أووردز» التي أقيم احتفال توزيعها السنوي الـ45 في «أو 2 أرينا» بلندن، بعدما نالت ثلاث جوائز «غرامي» هذه السنة.

وأصبحت تشارلي إكس سي إكس من أبرز نجمات الموسيقى عام 2024، بفضل ألبومها «برات» الذي أصدرته في يونيو الفائت، وهو السادس لها، وينتمي الألبوم، ذو الغلاف الأخضر الليموني، إلى نوع الهايبر بوب، ويدعو إلى أسلوب حياة فَرِح ومريح.

وأصبح «برات» (الكلمة تعني «طفل شقي») ظاهرة ثقافية عالمية وُصِفت بـ«الصيف الشقي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements