كيف يؤثر صيام رمضان على صحة الجسم والعقل؟.. «30 يوم هتغير حياتك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يدخل المسلمون شهر رمضان بتأمل عميق في فضائل الصيام، التي لا تقتصر على البعد الروحي فقط، بل تمتد إلى فوائد صحية مدعومة علميًا، وكشفت الأبحاث عن أن الصيام المتقطع خلال هذا الشهر يمكن أن يسهم في تحسين وظائف الجسم، بدءًا من فقدان الوزن وحتى تقليل مخاطر الأمراض المزمنة، ومن خلال اتباع نظام غذائي متوازن، يمكن للمسلمين الاستفادة القصوى من هذا الشهر دون التعرض للإجهاد أو الآثار السلبية للصيام.

كيف يؤثر الصيام في رمضان على صحة الجسم والعقل؟.. دراسة توضح

وأظهرت دراسات عديدة، أن الصيام خلال رمضان يساعد في فقدان الوزن من خلال تحفيز الجسم على استخدام مخزون الدهون كمصدر للطاقة، خاصة بعد مرور ساعات طويلة دون طعام، كما أن انخفاض مستويات السكر في الدم يقلل إنتاج الأنسولين، ما يعزز عملية حرق الدهون.

وفي هذا السياق، قالت خبيرة التغذية العلاجية الدكتورة شيماء خفاجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الصيام يحفز إنتاج الكيتونات، وهي مصدر طاقة بديل للجسم، ما يجعله أكثر كفاءة في استخدام الدهون كمصدر وقود، ولكن هذه التحولات الأيضية قد تكون مصحوبة ببعض الصعوبات في الأيام الأولى مثل الشعور بالإرهاق والصداع بسبب انخفاض مستويات الجلوكوز.

دور الصيام في تحسين صحة الأمعاء

وأثبتت الأبحاث أن الامتناع عن تناول الطعام لفترات طويلة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة الأمعاء؛ إذ يساعد على تقليل الانتفاخ وتحسين عملية الهضم، كما يساهم الصيام في تقليل مستويات الالتهابات داخل الجهاز الهضمي، وهو ما يعزز صحة الأمعاء بشكل عام.

وفي دراسة نشرتها المجلة الأوروبية للتحقيقات السريرية عام 2023، تبين أن الصيام يقلل من مشكلات الهضم مثل الحموضة والانتفاخ، ما ينعكس إيجابيًا على صحة الجهاز الهضمي.

النظام الغذائي خلال رمضان لتجنب المشكلات الصحية

ولضمان الاستفادة من الصيام دون التعرض للمشكلات الصحية، نصحت خبيرة التغذية بتناول وجبات متوازنة خلال فترات الإفطار والسحور، ويفضل تناول الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات للحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم.

أما فيما يتعلق بوجبة السحور، من الأفضل تجنب الأطعمة السكرية التي قد تسبب تقلبات في مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع والتعب، كما يجب تجنب الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار لتجنب مشكلات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والحموضة.

الصيام ودوره في الوقاية من الأمراض المزمنة

وأشارت دراسات علمية إلى أن الصيام قد يكون له دور في تقليل الالتهابات المزمنة، ما يساهم في الحماية من بعض الأمراض؛ بما في ذلك السرطان، وأكدت دراسة نشرت عام 2018 في مجلة التغذية أن الصيام يؤدي إلى انخفاض مستويات السيتوكينات، وهي بروتينات مسؤولة عن تنظيم الالتهابات داخل الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض التهابية مزمنة.

وعلى الرغم من هذه الفوائد، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية مزمنة باستشارة الطبيب قبل الصيام، لتجنب أي آثار جانبية قد تؤثر على صحتهم.