«الصحة» تحذر من مشروب رمضاني شهير.. العدو الأول للكلى والضغط

القاهرة - سمر حسين - صحة

وجود المشروبات الرمضانية الشهيرة بمختلف أنواعها ومذاقها على طاولة الإفطار في رمضان، أبرز الطقوس لدى الصائمين؛ إذ يبدأون بتناول المشروبات الرمضانية الباردة في البداية لتعويض الجسم عن ساعات الظمأ، قبل تناول الوجبة الرئيسية، وبين التمر، والسوبيا، والعرقسوس، وعصير قمر الدين، تتنوع طاولة رمضان بالمشروبات.

ويعد مشروب العرقسوس من المشروبات الرمضانية الشهيرة، التي تفضلها شريحة كبيرة من الأسر، إلا أنه يزيد من المخاطر الصحية لمرضى الكلى والضغط والسكر.

الصحة تحذر مرضى القلب من تناول العرقسوس

وحذرت وزارة الصحة والسكان مرضى الكلى والضغط والسكر، بضرورة تجنب شرب العرقسوس في رمضان، موضحة أنه يتسبب في مضاعفات صحية على الكلى بسبب ارتفاع نسبة البوتاسيوم، وهو العدو الأول للكلى، كما أنه يرفع ضغط الدم لذا يجب الابتعاد عنه.

وأكدت «الصحة»، أن الإسراف في تناول العرقسوس يعمل على رفع نسبة السكر في الدم.

العرقسوس يعالج قرحة المعدة

وكانت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية، ورئيس قسم المناعة والبكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، أكدت أن العرقسوس من المشروبات المفيدة التي تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، ويعالج قرحة المعدة، لكنه يترك مخاطر كبيرة على مرضى الضغط المرتفع، أمراض القلب، والأوعية الدموية.

وأشارت «عبدالوهاب» لـ «الوطن» إلى أن العرقسوس يحتوي على مادة الـ«Carbenoxolene»، التي تعمل على احتباس السوائل وأملاح الصوديوم بالجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو ضعف في قوة عضلة القلب.