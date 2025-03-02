بعد تسجيل حالات وفاة.. أمريكا تحذر من تفشي فيروس خطير في تكساس

القاهرة - سمر حسين - صحة

تصاعدت التحذيرات الأمريكية من انتشار الفيروسات والاوبئة، بعدما أكد وزير الصحة الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، إن تفشي مرض الحصبة في ولاية تكساس بات يتزايد، وأن الوزارة تسعى للتصدي لهذا التفشي الخطير، موضحًا أن الوازرة بدأت بالفعل في توفير 2000 جرعة من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية لتعزيز جهود التحصين في المنطقة، إذ واصل مرض الحصبة انتشاره في ولاية تكساس الأميركية، ووصل عدد حالات الإصابة إلى 124 حالة.

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وجاءت تصريحات وزير الصحة الأمريكي بالتزامن مع تحذيرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إذ أصدرت مؤخرًا تحذيرًا بشأن تفشي العدوى، مع إصدار إشعار صحي يتعلق بالسفر إلى 57 دولة، داعية السكان المحليين والمسافرين إلى الالتزام بمعايير النظافة الصارمة، تحسبًا لخطر الإصابة بمرض الحصبة الذي عاود الانتشار مرة أخرى، وتسبب في وفاة طفلين، وفقًا لصحيفة «ميرور».

ونصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، المسافرين بالتوجه إلى الطبيب على الفور، إذ عانوا من أعراض مثل الطفح الجلدي أو ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو سيلان الأنف أو احمرار العينين، خاصة وإن الحصبة شديدة العدوى.

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وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد الحصبة التي تهدد الولايات الأمريكية، مرض شديد العدوى ينتقل عادًة عند تنفس شخص مصاب بالعدوى أو عن طريق الرذاذ أو السعال، أو عن طريق ملامسة إفرازات الأنف أو الحلق الحاملة للعدوى أو استنشاق الهواء الذي يتنفسه شخص مصاب بالحصبة، إذ تصيب الجهاز التنفسي ومن ثم تنتشر في جميع أنحاء الجسم، وتظل أعراضها بين 10 و14 يوما.

أعراض الحصبة

الطفح الجلدي على الوجه وأعلى الرقبة، ثم على اليدين والقدمين.

سيلان الأنف.

السعال.

احمرار العينين.

سيلان الدمع.

ظهور بقع بيضاء صغيرة على الخدين.

مخاطر الإصابة بمرض الحصبة

الإسهال الشديد.

الجفاف الحاد وفقدان السوائل.

التهابات الأذن.

الالتهاب الرئوي.

تورم الدماغ وإتلافه.