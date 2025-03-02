بعد دخول إبراهيم شيكا لاعب الزمالك العناية المركزة.. ماذا نعرف عن سرطان القولون؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

لم تمر ساعات قليلة على حلول شهر رمضات الكريم حتى خرجت زوجة إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك في مقطع فيديو، لتخبر متابعيه أن زوجها جرى نقله في أول أيام الشهر المبارك إلى العناية المركزة، بسبب تدهور حالته الصحية.

حالة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك

وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت هبة التركي، زوجة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق نقله إلى الرعاية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية بسبب السرطان، خلال فيديو عبر حساب اللاعب علي موقع «تيك توك»، قائلة: «شيكا اتحجز، وأول يوم رمضان مقضنهوش في بيتنا، ادعوا له ربنا يشفيه ويعفو عنه»، مؤكدة إن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أوصى على زوجها في المستشفى.

وفي مداخلة هاتفية، أكدت زوجة إبراهيم شيكا أن وزارة الشباب والرياضة طلبت نقل إبراهيم لمعهد الأورام، ولكن المعهد أخبره بأن حالته ميئوس منها.

القصة الكاملة لمعاناة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك مع السرطان

بدأت معاناة اللاعب منذ أشهر ماضية، بعدما كشف في مقطع فيديو ظهر فيه وهو طريح الفراش، عن معاناته مع سرطان القولون والمستقيم، وكيف تبدل به الحال، حتى أصبح لا يقوى على الحركة أو الكلام، قائلًا: «أنا بعمل الفيديو ده وأنا تعبان جدًا ومكنتش قادر أتكلم خالص، ومبقدرش أدخل الحمام بسبب الورم اللي في المستقيم، لا بنام ولا باكل، ولا بشرب كويس وعمال أرجّع، وبطني منفوخة بسبب الانسداد، وبمر بظروف صعبة جدًا ربنا يهونها عليا».

إبراهيم شيكا، 27 عامًا، بدأ مشواره الكروي في نادي الزمالك من خلال اللعب في مركز الظهير الأيسر، لكنه في لحظة تبدل حاله، بعدما أصابه السرطان حتى أصبح عاجزا عن العيش بشكل طبيعي، عاجزًا عن الحركة والكلام، وأصبح جسده نحيفًا بشكل لافت للأنظار إثر المرض والعلاج.

ما هو مرض إبراهيم شيكا؟

ويعاني إبراهيم شيكا، ناشئ لاعب الزمالك السابق، من سرطان القولون والمستقيم، وهو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، إذ يبدأ ككتلة صغيرة من الخلايا غير السرطانية، لكن بعد فترة تتحول إلى كتل سرطانية متواجدة في القولون.

محاولات لـ دعم إبراهيم شيكا

وفي الآونة الأخيرة ومع تصدر اسم «شيكا» محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل الفنان تامر حسني معه، كما زاره لاعب الأهلي إمام عاشور، بينما أعلن الداعية الإسلامي الدكتور وسيم يوسف عن رغبته في مساعدته والتكفل بمصاريف العلاج.

أعراض سرطان المستقيم بعد معاناة إبراهيم شيكا

- خروج الدم مع البراز.

- تغيرات في حركة الأمعاء، والإصابة بالإسهال أو الإمساك.

- تغيرات في طبيعة البراز من حيث الحجم، والشكل، واللون.

- ألم البطن والغازات.

- انتفاخ وآلام في البطن.

- الإحساس بعدم إفراغ الأمعاء بعد التبرز.

- فقدان الوزن بشكل كبير.

- ألم عند التبرز.

- التعب العام والارهاق.

- فقر الدم، بسبب نزيف المستقيم.

طرق الوقاية من سرطان القولون والمستقيم

- اتباع نظام غذائي صحي، غني بالفواكه والخضروات وخاصة الخضروات الغنية بالألياف مثل الكرنب والسبانخ والبروكلي والحبوب الكاملة (والمنخفضة الدهون الحيوانية واللحوم الحمراء).

- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C التي تقلل من خطر سرطان القولون.

- تجنب الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، مثل الأطعمة السريعة، الوجبات المعلبة، اللحوم المصنعة، بعض منتجات الألبان والبيض، والمشروبات السكرية، والأطعمة المحملة بالدهون غير الصحية، والدهون الحيوانية.

- الحفاظ على نمط حياة صحي، من خلال ممارسة الرياضة بانتظام.

- ضرورة عدم التعرض لعوامل الخطر البيئية.

- ضرورة الكشف المبكر، والحرص على متابعة التاريخ المرضي والاعتلالات الوراثية وتحديد تدابير الفحص المناسبة.

- إجراء فحوصات البراز للكشف عن وجود سرطان القولون والمستقيم أو السلائل السابقة للتسرطن في البراز.