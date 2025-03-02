الامارات | 3 هوايات أنت بحاجة لها لتعيش «حياة ثرية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الهوايات تفعل أكثر بكثير من مجرد ملء وقت فراغك. ففي نواحٍ عديدة، يمكن للهوايات تشكيل شخصيتك، وكل هواية يمكن أن تنمي جانباً من شخصيتك، ولذلك عندما نركز فقط على نوع واحد من الهوايات، يمكننا أن نترك عن غير قصد نواحي أخرى من أنفسنا تعاني من قصور في التطور والنماء، وفقاً لما ذكره موقع «سيكولوجي توداي» المَعْنِيّ بالصحة النفسية والعقلية والعلوم السلوكية.

ويعد العثور على المزيد من الهوايات التي لا نستمتع بها فحسب، بل نتفوق فيها أيضاً، أمراً صعباً للغاية. ولحسن الحظ، هناك خيارات لا حصر لها، ولكن بناءً على الأبحاث النفسية، فأنت بحاجة إلى ثلاثة أنواع فقط من الهوايات للنمو والازدهار.

هواية تحافظ على لياقتك

من المعلوم مدى أهمية ممارسة الرياضة من أجل الصحة البدنية، لكن من وجهة نظر نفسية، فممارسة الرياضة مهمة أيضاً لأنها تلعب دوراً حاسماً في تقليل التوتر ومنع اضطرابات المزاج، مثل الاكتئاب.

والحقيقة أن ممارسة الرياضة لا تعني بالضرورة قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية أو الركض في سباقات الماراثون، ما لم تكن تستمتع بذلك بالطبع. بل يمكن أن تكون التمارين بسيطة مثل تحريك جسمك وضخ الدم فيه بطرق تجلب لك السعادة بممارسة هوايات مثل: السباحة، والمشي، والرقص وممارسة اليوغا.

هواية تجعلك مبدعاً

يظن الكثيرون أنهم غير مبدعين لأنهم يكتبون أو يغنون بصورة سيئة، ويفترضون من ذلك أن المساعي الإبداعية ربما لا تناسبهم. ومع ذلك، فإن الإبداع لا يعني على الإطلاق أن تكون «جيداً» في شيء ما. بل يجب أن يركز الإبداع فقط على التعبير مع التخلي عن الحُكم على النفس، والاستمتاع بعملية صنع شيء جديد.

والهوايات الإبداعية هي بمثابة غذاء لروحك، وهي واحدة من أفضل الطرق لمعالجة المشاعر، كما تتيح لنا الفرصة لإيجاد الجمال في الأشياء العادية. ومن الهوايات الإبداعية التي يمكن ممارستها: تدوين الأفكار والمشاعر والأحلام، وممارسة الطبخ أو الخبز، وممارسة الحياكة.

هواية تحفز نشاطك الفكري

في حين تعمل الهوايات الجسدية والإبداعية على تغذية جسدك وروحك، فإن الهوايات الفكرية تحافظ على نشاط عقلك وفضولك وتفاعلك مع العالم من حولك. وفوائد مثل هذه الهوايات عديدة، حيث يمكن للهوايات الفكرية أن تعزز مهاراتك في حل المشكلات، وتقوي ذاكرتك، بل وحتى تحسين مرونتك العقلية. ومن هذه الهوايات: القراءة، وحل الألغاز، وتعلم لغة جديدة.