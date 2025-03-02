الامارات | «دبي للثقافة» تواكب شهر القراءة بمبادرات معرفية وجلسات مُلهمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن تنظيم سلسلة من ورش العمل والجلسات القرائية في جميع فروع مكتبات دبي العامة التابعة لها، تزامناً مع شهر القراءة 2025 الذي يقام تحت شعار «الإمارات تقرأ»، ويأتي ذلك في سياق التزامات الهيئة ودعمها للاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016 – 2026 الهادفة إلى تعزيز القيم الثقافية لدى الأفراد، ودعم كل مجالات الفنون والآداب، والإسهام في نشر الوعي بأهمية القراءة وتأثيراتها على المجتمع.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، حرص الهيئة على تمكين المنظومة الثقافية، وتعزيز ثقافة القراءة واستدامتها، وتحفيز الأفراد على ممارستها وجعلها عادة مجتمعية يومية.

وقال: «تحول شهر القراءة إلى ملتقى أدبي وفكري سنوي، بما يحمله من قيم ثقافية ثمينة، وقدرة عالية على رفع مستوى الوعي، ونشر المعرفة بين أفراد المجتمع، كما يمثل موسماً للاحتفاء بالكتاب والمثقفين ورواد الفكر، بفضل ما يتضمنه من مبادرات وفعاليات نوعية تسهم في بناء أجيال قارئة ومثقفة قادرة على قيادة مسيرة التنمية وتحقيق طموحات الدولة وتطلعاتها المستقبلية».

وعلى مدار شهر القراءة الذي بدأ من 20 فبراير ويستمر حتى 31 مارس، تفتح مكتبات دبي العامة أبوابها أمام عشاق القراءة الذين سيكونون على موعد مع سلسلة من الجلسات النقاشية والقرائية، بمشاركة نخبة من الكتاب والأدباء، بينما يناقش الكاتب عبيد إبراهيم بوملحة تفاصيل روايته «حرب السولجر» خلال جلسة قرائية تنظمها مكتبة الصفا للفنون والتصميم، في حين ستشرف الكاتبة الصحافية عائشة سلطان على ورشة «المقال الصحفي» التي ستركز على أساليب وتقنيات كتابة المقال الصحفي.

وفي إطار مبادرة «حديث المكتبات» التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم، المخرج مصطفى جواد، الذي سيقدم ورشة «أساسيات الرسوم المتحركة: من الفكرة إلى الإبداع»، بهدف تزويد المشاركين بما يحتاجونه من مهارات أساسية في مجال الرسوم المتحركة، بدءاً من تطوير الأفكار وكتابة السيناريو، وتصميم الشخصيات والخلفيات، وصولاً إلى تقنيات التحريك والمونتاج.

كما أعدت مكتبات دبي العامة لزوارها الصغار برنامجاً حافلاً بورش العمل، من بينها ورشة «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه» التي ستقدمها عائشة المرزوقي في مكتبة الطوار، وستشرف موظفات المكتبة على ورشة «عالم المسرح» لتعريف الأطفال بأهمية المسرح كوسيلة للتعبير الثقافي.

وتستضيف مكتبة الراشدية جلسة قرائية في قصة «صديقي الأسد»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تسلط الضوء على أهمية التحلي بالشجاعة ومواجهة التحديات، بينما ستتولى الكاتبة ميثاء الخياط والرسامة حصة المهيري تقديم ورشة «ابنة غواص اللؤلؤ»، وخلالها سيتعرف المشاركون إلى كواليس تأليف قصة «ابنة غواص اللؤلؤ»، الفائزة بجائزة اتصالات لكتاب الطفل.

وستقدم الكاتبة ربى يونس في مكتبة المنخول جلسة «رحلة مع كتاب» التي ستمكن الأطفال من استكشاف رحلة الكاتب أثناء تأليف كتابه الأول، وسيشرف خبراء «أربيكلي» على ورشة «اللغة العربية في الطبيعة: الرمان» التي تركز على معاني الكلمات العربية المرتبطة بالرمان. وستشهد مكتبة أم سقيم تنظيم ثلاث جلسات قرائية، هي «عين طويلة» و«سلحوفة تبحث عن أمها»، و«نورة والغيمة»، وفيها تقدم إيمان سمير قراءات لقصص مختلفة، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة التي تحفز الأطفال على الاهتمام بالبيئة، وسينظم موظفو مكتبات المنخول ملتقى «اقرأ»، وذلك في مدرستي الشيخ راشد بن سعيد، وسكينة بنت الحسين.

وستطل الكاتبة سارة عبدالله على زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم لتشاركهم قراءة قصتها «ذكرى للبيع»، بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية، وسيحتفي زوار مكتبة حتا الصغار باللغة العربية من خلال ورشة «بالونة الحروف»، فيما سيقومون خلال جلسة «وجوه عالمية» برحلة بحث عن قصص نوعية تُبرز شخصيات مميزة على المستويين المحلي والعالمي، كما تنظم مكتبات دبي العامة، بالتعاون مع مؤسسة كلمات في مجلس الخوانيج قراءة قصصية لكتب مكتوبة بلغة بطريقة برايل لأصحاب الهمم. من جهة ثانية، تنظم «دبي للثقافة»، بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، «معرض الكتب المستعملة»، بهدف الإسهام في دعم حملة التبرع بالكتب التي ستقام بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني، وسيتيح المعرض لزواره فرصة الحصول على مجموعة مميزة من الكتب في مختلف التخصصات بأسعار رمزية، تراوح بين درهمين و10 دراهم.