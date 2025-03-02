لايف ستايل

الامارات | «كرنفال ريو دي جانيرو» ينتظر 8 ملايين زائر

0 نشر
ريو دي جانيرو - د.ب.أ 0 تبليغ

  • الامارات | «كرنفال ريو دي جانيرو» ينتظر 8 ملايين زائر 1/2
  • الامارات | «كرنفال ريو دي جانيرو» ينتظر 8 ملايين زائر 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «كرنفال ريو دي جانيرو» ينتظر 8 ملايين زائر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت المواكب الشهيرة عالمياً في منطقة سامبادروم بالبرازيل، إيذاناً بانطلاق كرنفال ريو دي جانيرو.

وسارت العديد من مدارس السامبا التي تتنافس على الترقية إلى فئة النخبة الرائعة، تحت سماء مملوءة بالنجوم، مساء أمس، فيما تحركت القوارب الملونة بطول الشارع الذي تطل عليه المدرجات.

كما قام العمدة إدواردو بايس بإطلاق الاحتفالات الملونة في جبل شوغرلوف، حيث سلم مفتاح المدينة إلى الملك مومو، وهو الشخصية الرمزية للكرنفال.

ويتابع عشرات الآلاف من مدرجات الجماهير، وكذلك الملايين من أمام شاشات التلفزيون، في البرازيل والعالم، المواكب في ممشى العارضات الضخم الذي صممه المهندس المعماري البرازيلي الشهير أوسكار نيمير في 1984. ويعد كرنفال ريو أكبر حفل في العالم، فيما تتوقع حكومة المدينة توافد ما يصل إلى ثمانية ملايين شخص على المدينة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements