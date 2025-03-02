الامارات | «كرنفال ريو دي جانيرو» ينتظر 8 ملايين زائر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت المواكب الشهيرة عالمياً في منطقة سامبادروم بالبرازيل، إيذاناً بانطلاق كرنفال ريو دي جانيرو.

وسارت العديد من مدارس السامبا التي تتنافس على الترقية إلى فئة النخبة الرائعة، تحت سماء مملوءة بالنجوم، مساء أمس، فيما تحركت القوارب الملونة بطول الشارع الذي تطل عليه المدرجات.

كما قام العمدة إدواردو بايس بإطلاق الاحتفالات الملونة في جبل شوغرلوف، حيث سلم مفتاح المدينة إلى الملك مومو، وهو الشخصية الرمزية للكرنفال.

ويتابع عشرات الآلاف من مدرجات الجماهير، وكذلك الملايين من أمام شاشات التلفزيون، في البرازيل والعالم، المواكب في ممشى العارضات الضخم الذي صممه المهندس المعماري البرازيلي الشهير أوسكار نيمير في 1984. ويعد كرنفال ريو أكبر حفل في العالم، فيما تتوقع حكومة المدينة توافد ما يصل إلى ثمانية ملايين شخص على المدينة.