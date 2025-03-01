رد مفاجيء من ياسمين عبدالعزيز بعد ظهور أحمد العوضي في رامز إيلون مصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت حلقة الفنان أحمد العوضي في برنامج رامز إيلون مصر مع رامز جلال، تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد حديثه عن التفكير في الزواج بعد مرور شهر رمضان المبارك، ولكن رد الفنانة ياسمين عبد العزيز، كان مفاجئ للجمهور.

رد فعل ياسمين عبدالعزيز على حلقة العوضي

تفاعلت ياسمين عبدالعزيز، مع حلقة العوضي في برنامج رامز إيلون ماسك، على طريقتها الخاصة، إذ نشرت صورة ساخرة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر فيها الإعلامي باسم يوسف وهو يرتدي نظارة ثلاثية الأبعاد ويأكل الفشار، في إشارة إلى متابعتها للحلقة بشغف، إلا أن الجمهور كان له رأي آخر.

تفاعل الجمهور مع منشور ياسمين عبدالعزيز

بعد حديث أحمد العوضي، عن زواجه القريب، تفاعل الجمهور على منشور «ياسمين» بشكل حماسي وانهالت التعليقات التي تتوقع بكونها العروس: «كلنا عارفين أن الجوازة اللي قال عليها من الحب والكنتالوب بتاعة الأستاذة ياسمين بس عمرنا ما نروح نقول»، «أنتي العروسة صح»، «هنشوف ياسمين عروسة قريب»، «يارب تكوني انتي العروسة»، «إن شاء الله تبقي انتي العروسة»، «شكلك عامله فيها جامدة وشكلك انتي العروسة بعد العيد».

وأثارت حلقة الفنان أحمد العوضي في برنامج المقالب رامز إيلون مصر الجدل، إذ طرح رامز سؤالًا مفاجئًا على العوضي قائلًا: «لسه بتحب ياسمين عبدالعزيز؟»، إلا أن العوضي امتنع عن الإجابة، متجنبًا الخوض في التفاصيل.