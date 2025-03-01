ماذا يحدث عند تناول الشاي بعد الإفطار مباشرة؟ تحذير لا تتجاهله

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الشاي بعد الإفطار عادة شائعة بين المصريين، تحديدا بعد ساعات من الصيام، ورغم أن شرب الشاي بعد الإفطار له فوائد صحية متعددة، حيث يُساعد على تعزيز الهضم بعد تناول الوجبة، وذلك بفضل خصائصه التي تحفز حركة الأمعاء وتخفف من الشعور بالثقل، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في محاربة الجذور الحرة وتعزيز صحة الجسم بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشاي على كميات من الكافيين التي تمنح الجسم شعورًا باليقظة والنشاط، ما يجعله مثاليًا بعد وجبة الإفطار، إلا إن تناول الشاي بعد الإفطار مباشرة قد يكون له مشكلات صحية، حذرت منها وزارة الصحة.

وتناول الشاي مع الحلويات الخفيفة، بعد صيام اليوم، عقب الإفطار مباشرة، أمر يترك مشكلات صحية عليك معرفتها، ومعرفة الوقت الأمثل والأفضل لتناول الشاي.

ماذا يحدث عند تناول الشاي بعد الفطار مباشرة؟.. تحذير لا تتجاهله

ومن جانبها، حذرت وزارة الصحة والسكان، حول ما يحدث للجسم في حال الحصول على الكافيين من مشروبات مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية بعد الإفطار مباشرة، مسلطة الضوء على ما يفعله العديد من المواطنون.

وأشارت «الصحة» إن تناول الشاي بعد الإفطار مباشرة، وما شابه من القهوة والنسكافيه والمشروبات الغازية، يؤدي الى الإصابة بكثرة التبول، والجفاف، مشيرة إلى أنه في حال الإصابة بالجفاف سيعمل ذلك على الإصابة بالعطش خلال صوم اليوم التالي.

كما أشارت الوزارة إ تناول الشاي بعد الإفطار مباشرة، له العديد من الأضرار والمضاعفات على أجهزة الجسم، ناصحة بالتوقف عن هذه العادة، والاعتماد على الفاكهة لضمان صيام صحي وآمن واتباع نظام غذائي صحي وسليم خلال الشهر الكريم.

ماذا يحدث عند تناول الشاي بعد الإفطار مباشرة؟

وكان الدكتور رامي صلاح الدين، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، حذر خلال حديثه لـ«الوطن» من تناول الشاي بعد الإفطار مباشرة، مؤكدًا إنه يتسبب في كسر الحديد الموجود بالطعام، إذ يحد من امتصاص الحديد من المصادر النباتية.

الوقت الأفضل لتناول الشاي بعد الإفطار؟

ووفقًا لاستشاري التغذية العلاجية، فإن الوقت الأفضل لتناول الشاي يكون بعد الإفطار بساعتين، وذلك للحصول على فوائده من تعزيز صحة القلب، وتقليل ضغط الدم، وتقليل نسبة السكر، علاوة على المساعدة في تجنب انسداد الشرايين، وتقليل خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، وتعزيز المناعة، وتحسين وظائف المخ، وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

فئات ممنوعة من الشاي بعد الإفطار

- أصحاب قصور الكلى.

- الحوامل.

- الأشخاص الذين يعانون من صعوبة النوم.

- مرضى الأنيميا.

- المصابون بالتهاب بالمعدة.