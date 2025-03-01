ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على 3 تمرات في رمضان؟.. نتائج غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول 3 تمرات على طاولة الإفطار في رمضان بشكل يومي، أمر يحمل العديد من الفوائد، فملايين المسلمين حول العالم، ربما يعتقدون إن الأمر يتوقف على كونه سُنة عن نبي الله محمد صل الله عليه وسلم واقتداءً به، إلا أنه من الناحية الطبية والصحية يحمل الكثير من الفوائد التي أبرزتها منظمة الصحة العالمية، كاشفة لماذا يجب تناول التمر على الإفطار في رمضان، بعد ساعات الصيام الطويلة.

ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على 3 تمرات في رمضان؟

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد سلطت الضوء على فوائد تناول التمر خلال شهر رمضان، موضحة أن التمر يخفف من آلام الجوع التي تسيطر على الصائم، فضلًا عن التحكم في الإفراط في تناول الطعام أثناء الإفطار، ما يساعد في التحكم بالوزن، خاصة أن التمر غني بالألياف وفيتامين أ وب 6 وحمض الفوليك والبوتاسيوم والماغنيسيوم والصوديوم، التي تساعد على تنشيط جسمك، علاوة على مذاقه المميز.

وذكرت «الصحة العالمية» أن ما يحدث عند الإفطار على 3 تمرات التالي:

- تقليل الإحساس بالجوع.

- ضبط الإفراط أثناء الطعام في الإفطار.

- إمداد الجسم بالطاقة بسبب الفيتامينات والمعادن.

ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق؟

وكانت دراسة قد نُشرت عام 2020، أجرت اختبارًا على آثار تناول التمر على الريق، وتأثيره على نسبة الدهون في الدم ومؤشر نسبة السكر في الدم، إذ توصلت إلى أن الأشخاص الذين تناولوا التمر كان لديهم انخفاضًا ملحوظًا في الكوليسترول الضار، وهو ما أكده الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن التمر يحتوي على سكريات طبيعية، التي تفيد مرضى السكر والكوليسترول.

وأكد «بدران» أن تناول التمر أيضًا يمد الجسم بالطاقة، وغني بمركبات الفيتو الكيميائية الطبيعية التي تعزز المناعة، إضافة إلى أنه مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم العنصرين المهمين لعمل القلب، والألياف المنشطة للمناعة والمانعة للإمساك وسرطانات الأمعاء.

وأوضح أن تناول التمر يسهم في الحفاظ على صحة القلب، ويساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، كما يقي من السكتات الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشرايين.