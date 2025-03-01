الامارات | اليوم بداية رمضان في 19 دولة عربية.. ودولتان تبدآن الصيام غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت 19 دولة عربية بدء شهر رمضان المبارك اليوم السبت، بينما تعذرت رؤية الهلال في دولتين عربيتين وأعلنتا بداية الشهر الكريم غدا الأحد، فيما أعلنت دولة العراق موعدين لبداية رمضان حيث يكون السبت أول أيام رمضان بحسب ديوان الوقف السني، فيما يكون الأحد بداية رمضان وفقاً لمكتب المرجع الأعلى لشيعة العراق.

وتفصيلاً، بدأت كل من الإمارات، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، وقطر، واليمن، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، الأردن، والسودان، وتونس، الجزائر، وليبيا، والصومال، وموريتانيا وجيبوتي، صيام شهر رمضان اليوم السبت 1 مارس 2025، فيما أعلنت المغرب، وجزر القمر غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، ستكون يوم الأحد 2 مارس 2025.

السبت أول أيام رمضان.

وثبتت رؤية هلال شهر رمضان في مراصد المملكة العربية السعودية، وفق ما أعلنه الديوان الملكي السعودي، ليكون اليوم السبت 1 مارس هو أول أيام الشهر الكريم، وفي الإمارات أعلن ديوان الرئاسة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليكون بذلك اليوم السبت الموافق الأول من شهر مارس 2025 هو أول أيام الشهر الفضيل في الدولة، كما وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم السبت هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

وأعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أمس ثبوت روية الهلال، كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان 2025 وأعلنت سوريا أن السبت 1 مارس 2025، أول أيام شهر رمضان المبارك، بحسب القاضي الشرعي الأول بدمشق، كما أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، أن يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان 1446 هجري، وأعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية في الجزائر أمس ثبوت رؤية الهلال بولايتي الوادي وإليزي، كما أعلنت دار الإفتاء في طرابلس أن اليوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك في ليبيا.

وأعلن مجمع الفقه الإسلامي بالسودان امس الجمعة المتمم لشهر شعبان وأن اليوم السبت غرة شهر رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال في عدة مناطق، كما أعلنت وزارة الشؤون الدينية في الصومال أن السبت أول أيام شهر رمضان، فيما قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أنَّ أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1446ه، هو يوم السبت"، وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، ، أن اليوم، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وأعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن السبت، هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1446.

رمضان الأحد

في المقابل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، ستكون يوم الأحد 2 مارس 2025، وذكر بلاغ للوزارة، أنها “راقبت هلال شهر رمضان لعام 1446هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 شعبان الموافق 28 فبراير 2025 م، واتصلت بنظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤية الهلال"، وعليه، يضيف بلاغ الوزارة، “فإن شهر شعبان يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر رمضان المعظم هو يوم الأحد 2 مارس 2025.

كما أعلنت اللجنة الشرعية لتحري الهلال في دار الإفتاء القمرية، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ في عموم أرجاء الوطن بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 من شهر شعبان 1446هـ، الموافق 28 فبراير 2025. وعليه؛ يكون يوم غد السبت متمم 30 من شهر شعبان لعام 1446هـ؛ الموافق 1 مارس 2025، ويكون الأحد 2 مارس أول أيام رمضان بدولة جزر القمر.

العراق

فيما شهدت دولة العراق انقساما في رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حيث أعلن ديوان الوقف السني ثبوت رؤية هلال رمضان 2025 ليكون يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلن مكتب المرجع الأعلى لشيعة العراق أن الأحد هو أول أيام الشهر الفضيل، لعدم ثبوت رؤية الهلال.