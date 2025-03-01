«وفري وقتك».. نصائح لتنظيم مطبخك في رمضان بأقل مجهود

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستقبل المسلمون في جميع أنحاء العالم العد شهر رمضان بكل حماس وآمال كبيرة، للاستفادة القصوى من هذا الشهر الكريم، ولتسهيل إنجاز المهام اليومية لربة المنزل، يمكن اتباع بعض النصائح التي تساعد على تنظيم المطبخ وتحقيق أقصى استفادة من الوقت، وفقًا لموقع «aboutislam».

جهزي مطبخك

حضري مكونات مختلفة للوجبات قبل رمضان حتى تقوم في رمضان فقط بالخطوات النهائية، فعلى سبيل المثال جهزي كمية جيدة من البصل والثوم وصلصة الطماطم في ثلاجتك، واغسلي اللحوم والدجاج وتبلهم، قم بإعداد بعض المشروبات المنزلية، مثل مشروب الكركديه واتركها في الثلاجة.

حافظي على منزلك منظمًا

الحفاظ على المنزل منظم تساعد هذه الطريقة على إنجاز الأمور بشكل أسهل في رمضان، علاوة على توفير الكثير من الوقت، الذي من شأنه مساعدتك في البحث عن العناصر.

حددي أولوياتك

ضعي خطتك بدءًا بالمهام الأساسية، متبوعة بالمهام الأقل أهمية بالنسبة لك، لا تجدولي ما تعتقدي أنه أقل أهمية؛ فقط ركزي على الأشياء الأكثر أهمية وأنجزيها بكفاءة.

اصنعي قائمة مراجعة

قائمة المراجعة تضعين فيها واجبات أساسية لصناعتها في المطبخ، بالإضافة إلى أنشطة إضافية، وتصنعين واحدة لكل طفل، وهذا سيكون بمثابة تذكير جيد بالإضافة إلى تنبيه إذا وضعت مهام كثيرة جدًا أو قليلة جدًا لا تقل غدًا، إذا كان لديك مهمة قم بها على الفور، هذا سوف يعطيك دفعة لفعل المزيد.