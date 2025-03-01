يناقشها مسلسل عقبال عندكوا.. 3 أخطاء تجنبها للحفاظ على علاقتك الزوجية  

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يسلط مسلسل عقبال عندكم الضوء على المشاكل والخلافات التي تؤدي إلى تفاقم العلاقات بين الزوجين، وذلك نتيجة ارتكاب عدد من الأخطاء التي قد تؤدي إلى تدميرها، لذا يجب أن يكون الزوجان حريصين على تجنب هذه الأخطاء قدر الإمكان، بينما يمكن معرفة أبرز هذه المشاكل وفقًا لموقع Bridestory.

إهمال المشاكل التي تحتاج إلى حل

ومهما كانت المشكلة صغيرة، لا ينبغي للزوجين تجاهلها تمامًا، لأنه إذا حدث ذلك، قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة بشكل كبير ما يصعب التعامل معها في النهاية، لذا حاول دائمًا حل المشكلة بمجرد ظهورها، ولا بأس إذا استغرق الأمر بعض الوقت للعثور على الحل، ولكن لا تنسَ أو تتجنب المشكلة تمامًا.

اتخاذ القرار دون التشاور

بما أنكما زوجان، يجب أن تتخذا القرارات المتعلقة بالأسرة أو المال أو المهنة أو أي اتجاه رئيسي آخر في الحياة سويًا، ومع ذلك، يرتكب الكثير من الأزواج خطأ عدم استشارة الطرف الآخر عند اتخاذ القرارات، وربما لا يزال البعض معتادًا على العيش بشكل مستقل حتى بعد الزواج، لذا حاول البدء في إشراك زوجك في خططك وأهدافك المستقبلية، ولا تجعل الطرف الآخر يشعر بالإهمال أو بعدم رغبتك في الاستماع إليه.

إثارة المشاكل الماضية

في بعض الأحيان، عندما يحاول الزوجان حل المشكلات الحالية، يركزان على المشكلات السابقة بدلاً من التركيز على المشكلة الحالية، وقد يحدث ذلك بسبب ضغينة قديمة أو شعور بأن المشكلة الجديدة نابعة من عادات سيئة سابقة، وفي كلتا الحالتين، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور بينكما، وحاول تعلم كيفية المضي قدمًا وعدم إعادة فتح الخلافات السابقة.

مسلسل عقبال عندكوا

يشارك في بطولة مسلسل عقبال عندكوا عدد كبير من النجوم إلى جانب حسن الرداد وإيمي سمير غانم، أبرزهم محمد ثروت، علاء مرسى، عارفة عبد الرسول، حجاج عبدالعظيم، ريهام الشنواني، سليمان عيد، والعمل من تأليف أحمد سعد والي، وعلاء حسن، ومن إخراج علاء إسماعيل.