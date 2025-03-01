القاهرة - سمر حسين - يعتمد أفضل نظام غذائي لمرضى السكري في رمضان على تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة، والخضروات الغنية بالألياف، والبروتينات الصحية التي تضمن استقرار مستويات السكر، ويساهم شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور في الحفاظ على الترطيب وتجنب الجفاف الذي قد يؤثر على استجابة الجسم للأنسولين، وفي هذا السياق قال الدكتور باسم ثروت، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، أنه يتعيَّن على المرضى استشارة أطبائهم قبل الصيام لتعديل جرعات الدواء وفقًا لجدول الوجبات الجديد، مع مراقبة مستمرة لمستويات السكر في الدم، ومن خلال الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن، يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بصيام رمضان دون مخاطر صحية.

أفضل نظام غذائي لمرضى السكري في رمضان

أشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن يكون أفضل نظام غذائي لمرضى السكري في رمضان، يشمل الآتي:

- الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة، البقوليات، والشوفان، التي تطلق السكر في الدم ببطء.

- البروتينات الصحية كالأسماك، الدجاج، واللحوم قليلة الدهن، والتي تساعد في بناء العضلات وتوفير الطاقة.

- الخضروات الغنية بالألياف كالسبانخ، البروكلي، والخيار، التي تعزز الشبع وتحافظ على استقرار مستويات السكر.

- الماء والسوائل الصحية وتجنب المشروبات السكرية والاعتماد على الماء، الأعشاب الطبيعية، والحليب قليل الدسم.

وجبة الإفطار المثالية لمرضى السكري

أوصى الدكتور باسم ثروت مريض السكري بأن يبدأ إفطاره بـ:

- كوب من الماء و3 تمرات صغيرة (أو استبدالها بالمكسرات غير المملحة).

- طبق شوربة خفيفة قليلة الدهون، مثل شوربة العدس أو الخضار.

- طبق سلطة طازجة بدون إضافات دهنية زائدة.

- مصدر بروتيني مشوي أو مسلوق مثل الدجاج أو السمك.

- القليل من الأرز البني أو الخبز الأسمر للحصول على كربوهيدرات بطيئة الامتصاص.

أهمية وجبة السحور لمرضى السكري

تعد وجبة السحور ضرورية للحفاظ على مستوى السكر في الدم طوال النهار، لذلك وضح اخصائي التغذية العلاجية أن تلك الوجبة يجب أن تحتوي على:

- مصدر بروتيني مثل البيض أو اللبن الزبادي.

- كربوهيدرات معقدة كالشوفان أو خبز الحبوب الكاملة.

- حفنة صغيرة من المكسرات الغنية بالدهون الصحية.

- كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف.

وأوصى بأن هناك أطعمة يجب تجنبها في رمضان من بينها:

الحلويات والمقليات التي ترفع مستويات السكر بسرعة.

المشروبات الغازية والعصائر الصناعية.

الكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة العادية.

الأطعمة المالحة التي قد تسبب الجفاف وزيادة العطش.

استشارة الطبيب قبل الصيام

ونصح دكتور باسم ثوت مرضى السكري مراجعة الطبيب قبل رمضان لتحديد مدى قدرتهم على الصيام وتعديل جرعات الأدوية إذا لزم الأمر، كما يُفضل متابعة مستويات السكر بانتظام طوال الشهر لتجنب أي مضاعفات.