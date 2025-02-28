سحب عصير شهير من الولايات المتحدة بسبب احتوائه على مواد مسرطنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

وسط حالة من الخوف والقلق، جرى سحب الآلاف من عصير الليمون في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب احتوائه على مواد كيميائية مرتبطة بمادة السرطان.

سحب عصير الليمونادة من الأسواق الأمريكية

سحب ما يقرب من 16 ألف علبة عصير من مشروب الليمون «الليمونادة» وذلك بسبب وجود مادة مضافة للعصير وفق منظمة OCBW، المسؤولة عن الغذاء في تكساس، مشيرة إلى أن تلك المادة تعرف باسم «التارترازين» وهي عبارة عن صبغة صناعية تستخدم في العديد من المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية، ويتم استخلاصها من البترول وقد وجد أنها تحتوي على مواد مسرطنة، وهو ما أثار الخوف والقلق.

ووفق منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، أن عملية سحب عصير الليمون، تمثل موقف خطر على الصحة إذ يوجد احتمال بعيد لحدوث عواقب صحية ضارة من استخدام المنتج، حسب ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، مشيرة إلى أن العلب الملوثة تم بيعها في ولايات أركنساس وكاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي وميسوري ونيو مكسيكو وأوكلاهوما وتكساس.

مخاطر المادة الصفراء 5

تعتبر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن المادة «الصفراء 5» آمنة عند المستويات القياسية، لكن هذه المادة الكيميائية أثارت مخاوف بشأن المخاطر الصحية المحتملة، وخاصة فرط النشاط عند الأطفال، وردود الفعل التحسسية، وتلف الحمض النووي المحتمل.

هذه المادة الكيميائية تعتبر من المواد المسببة للحساسية، إذ إنها تسبب الأكزيما والربو، كما أنها تساهم في فرط النشاط لدى بعض الأطفال، وخاصة أولئك الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD).

يمكن العثور على هذه المادة في الحبوب والمشروبات الغازية والجيلاتين والعصائر والفيتامينات ومعجون الأسنان وغيرها من السلع الاستهلاكية. ومع ذلك، فإن المادة الصفراء رقم 5 هي واحدة من العديد من المواد الكيميائية المرتبطة بالسرطان والمحظورة في أوروبا.

جدير بالذكر أنه تم حظر تلك المادة في العديد من الولايات المتحدة الأمريكية، ووفق النائب الديمقراطي جيسي جابرييل، الذي قاد أول حظر في البلاد على المواد المضافة إلى الأغذية الأخرى في كاليفورنيا في وقت سابق من هذا العام: "تتحمل كاليفورنيا مسؤولية حماية المواطنين من المواد الكيميائية التي تضر الأطفال تحدديًا والتي يمكن أن تتداخل مع قدرتهم على التعلم".