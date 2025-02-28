«هنتسحر إيه أول يوم رمضان؟».. وجبات اقتصادية مفيدة في الصيام

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ساعات قليلة ويحل وقت سحور أول أيام رمضان، وأكثر ما يُحير ربات البيوت هي وجبة السحور، ودائما ما يداعب سؤال «هنتسحر إيه أول يوم؟» أذهان السيدات، خاصة مع رغبتهن في تقديم سحور متنوع ومغذي ومفيد لصحة الجسد.

وجبات سحور مفيدة

تعد وجبة البيض الأومليت، إحدى أشهر وجبات السحور، إذ يفضلها الكبار والصغار، خاصة أنها وجبة مفيدة واقتصادية، وفق ما نشره الشيف محمد حامد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعن طريقة عمل الوجبة، نخفق 3 بيضات أو حسب الرغبة، مع قطع الخضروات المفضلة للجميع، مع وضعها في طاسة على نار متوسطة، إذ توضع الخضروات أولا ثم طبقة البيض، وبعد دقيقتين نقلبها على الوجه الآخر، وتقدم على مائدة السحور.

طبق الفول، من الأشياء الأساسية على أي مائدة سحور، وتختلف طريقة تحضيره، فهناك فول بالطحينة والزيت، وفول بالطماطم، أو الفول بالبيض والزبدة المقدوحة مع مراعاة الاعتدال في الكمية، التي تحضر كالآتي:

تجهيز الفول بالبيض

- يتم تجهيز مقادير الفول، سواء الفول المعلب أو البيتي، والبيض المسلوق.

- وضع الشبت والملح والفلفل الأسود، والفول أيضًا.

- ضرب المكونات حتى تندمج مع بعضها البعض.

- توضع الطاسة على النار، مع تركها ثواني حتى ترتفع درجة حرارتها، وتضاف الزبدة إليها حتى تذوب.

- يوضع الفول بالخليط الذي تم تحضيره، وتركه حتى يسخن جيدًا مع باقي المكونات.

يمكن الاستعانة بطبق سلطة على مائدة السحور، إذ تعمل على ترطيب الجسم خلال فترة الصيام، ومكوناتها على حسب الرغبة من الطماطم والفلفل، الخيار، الجزر، البقدونس أو الشبت، الخس، وغيرها من المكونات، ولابد من الابتعاد عن الموالح والمخللات.