طريقة عمل دقة الفول المدمس في السحور.. «هتكون زي العربيات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ساعات قليلة تفصلنا عن سحور أول أيام شهر رمضان الكريم المبارك، إذ هناك العديد من الأطعمة التي تعد من الأكلات الأساسية في مائدة السحور، ومن بينها الفول المدمس، الذي لا يخلو من السفرة الرمضانية أثناء تناول السحور نظرا لمذاقه اللذيذ وأيضا لأنه يمنح الشعور بالشبع خلال ساعات الصيام، ولذلك يحرص الكثير من الأشخاص على تحضيره في المنزل ومعرفة أسرار «فول العربيات»، ولذا نستعرض طريقة عمل دقة الفول المدمس في السحور.

تحضير دقة الفول المدمس

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير دقة الفول المدمس وفقا لما ذكرته الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة والتي جاءت كالتالي:

2 كوب ماء

½ كوب عصير ليمون

كوب صغير خل

ملعقة أو ملعقتين كبيرة ثوم مفروم

معلقة كبيرة كزبرة ناشفة مطحونة

معلقة كبيرة شطة

معلقة صغيرة كمون

معلقة كبيرة ملح

معلقة صغيرة سكر «اختياري»

3 ملعقة كبيرة زيت «اختياري»

خطوات التحضير

في البداية نقوم بخلط المكونات جميعها جيداً.

بعد ذلك نضع المكونات في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

ويمكن استخدامها وإضافتها على طبق الفول.

تدميس الفول

½ كيلو فول منقوع

½ كوب فول مدشوش

½ كوب عدس أصفر

ماء

طماطم

ليمونة

جزر

1 ملعقة صغيرة كركم

طريقة التحضير

في البداية نضع الفول والفول المدشوش والعدس والطماطم والجزر والماء والكركم وعصير الليمون في الدماسة.

يغطى الخليط ويترك على نار هادئة عدة ساعات أو ليلة حتى تمام النضج.

طريقة عمل الفول المدمس

ويمكن تحضير الفول المدمس في المنزل، من خلال المكونات التالية:

- ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

- نصف كيلوجرام من الفول الحب.

- قليل من عصير الليمون الطازج.

- ملعقة صغيرة من الكمون.

- ملعقة كبيرة من الطحينة.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

- شطة حسب الرغبة.

خطوات التحضير

تضاف كل المكونات مع مياه تغطيها بالكامل في «القِدرة»، وتترك على نار هادئة حتى تمام النضج.