ماذا يأكل مرضى فقر الدم في رمضان لتجنب التعب والإرهاق أثناء الصيام؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

ماذا يأكل مرضى فقر الدم في رمضان لتجنب التعب والإرهاق؟، يحتاج مرضى فقر الدم خلال شهر رمضان إلى اتباع نظام غذائي متوازن يساعدهم على تجنب الشعور بالإرهاق والتعب أثناء الصيام، فاختيار الأطعمة الغنية بالحديد والفيتامينات يساعد في تعزيز مستوى الطاقة والحفاظ على الصحة، وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن فقر الدم يعد من المشكلات الصحية الرئيسية التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وخاصة النساء والأطفال، وأكدت أن فقر الدم يحدث نتيجة انخفاض مستوى الهيموغلوبين أو عدد خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى ضعف القدرة على نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

ووفقا لما ذكرته وزارة الصحة المصرية هناك تفاوت في شدة الإصابة بفقر الدم، إذ يمكن لبعض المرضى الصيام وفقًا لتوصيات الطبيب، بينما يتوجب على آخرين الامتناع عن الصيام للحفاظ على صحتهم، وشددت الوزارة على أن سوء التغذية، وخاصة نقص الحديد، هو أحد الأسباب الرئيسية لفقر الدم، مما قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق المستمر.

ماذا يأكل مرضى فقر الدم في رمضان لتجنب التعب والإرهاق؟

قدمت وزارة الصحة المصرية مجموعة من الإرشادات التي تساعد مرضى فقر الدم على الصيام بأمان، وتجنب الشعور بالإرهاق، ومن أبرز هذه التوصيات:

- الإفطار فور أذان المغرب لتعويض العناصر الغذائية المفقودة.

- بدء الإفطار بالتمر لاحتوائه على سكريات طبيعية ومعادن مهمة.

- تناول وجبة إفطار متوازنة تشمل البروتينات والخضراوات الغنية بالحديد.

- شرب كميات كافية من السوائل والعصائر الطبيعية للحفاظ على الترطيب.

- الاهتمام بالأطعمة الغنية بفيتامين B12 وحمض الفوليك لدعم إنتاج كريات الدم الحمراء.

- تناول الفواكه الغنية بالحديد مثل الفراولة والتفاح والموز.

- عدم إهمال وجبة السحور مع تضمين مصادر الحديد وفيتامين C.

- تجنب المشروبات التي تعيق امتصاص الحديد كالشاي والقهوة بعد الوجبات.

- أخذ قسط كافٍ من النوم والراحة لتقليل الشعور بالإجهاد.

- الالتزام بمواعيد الأدوية والمكملات الغذائية وفق إرشادات الطبيب.

أهمية المتابعة الطبية والتغذية السليمة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فقر الدم من المشكلات الصحية الشائعة عالميًا، حيث يصيب حوالي 40% من الأطفال دون سن الخامسة، و37% من النساء الحوامل، و30% من النساء في سن الإنجاب، وأشارت إلى أن سوء التغذية ونقص الحديد من الأسباب الرئيسية لهذا المرض.

كما أوصت وزارة الصحة المصرية بضرورة المتابعة الطبية المنتظمة خلال رمضان، إذ قد يتطلب استمرار الشعور بالإرهاق الشديد أو الدوخة الإفطار الفوري لتجنب أي مضاعفات صحية خطيرة.