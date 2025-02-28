يناقشها مسلسل عقبال عندكوا.. كيف يمكن للزوج إدارة العلاقة بشكل ناجح؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشكلات وقضايا اجتماعية مختلفة تسلط الأعمال الفنية الضوء عليها خلال السباق الرمضاني هذا العام، ومن بينهما أبرز التحديات التي تواجه الزوجين وقد تهدد الحياة بينهما ما يزيد من فرص الطلاق بعد فشل العلاقة.

مسلسل «عقبال عندكوا»

وتدور أحداث مسلسل «عقبال عندكوا»، بطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد، حول قصة ﺳﮭﺎ وﻓﺎدي، ﻋروﺳﺎن ﯾﺳﺗﻌدان ﻟﻠزواج، وخلال ليلة الزفاف، ﻧرى اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت المحيطة ﺑﺎﻟﻌروﺳﯾن يحكون 7 حكايات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن تجارب زواج تنتمي لشرائح متعددة من المجتمع اﻧﺗﮭت ﺑﺎﻟطﻼق ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

وﻣﻊ ﻛل حكاية ﯾﺳﻣﻌﮭﺎ «ﻓﺎدي» أو ﺗﺳﻣﻌها «ﺳﮭﺎ» يتخيل كلٌ ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻧﻔسه مكان اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ حتى ﯾﺻﻼ إلى لحظة الطلاق، ليتضح ﺗﺄﺛﯾر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟزواج؛ إذ ﺗزداد المخاوف تدريجيًا ﻣﻊ اﻗﺗراب لحظة كتب الكتاب.

وبينما يتشوق الجمهور لانطلاق السباق الرمضاني، ومن واقع مسلسل «عقبال عندكوا»، نستعرض في السطور التالية بعض النصائح التي تساعد الزوج في إدارة العلاقة الزوجية رغم التحيات الكثيرة لتكون علاقة سعيدة وناجحة.

كيف يمكن للزوج إدارة العلاقة بشكل ناجح؟

وحسبما ورد على موقع «سبوتنيك»، فإن إدارة العلاقة الزوجية الناجحة تتطلب مجهودًا مشتركًا من كلا الزوجين، ولكن للزوج دور محوري في قيادة هذه العلاقة وتحقيق السعادة والاستقرار؛ لذا إليك بعض النصائح التي تساعدك في إدارة العلاقة الزوجية بنجاح:

1- التواصل الفعال:

استمع إلى زوجتك بإنصات وتحدث معها بصراحة واحترام.

2- التقدير والامتنان:

عبر عن تقديرك لجهود زوجتك واشكرها على ما تفعله.

3- الدعم والمساندة:

كن داعمًا لزوجتك في تحقيق أهدافها وطموحاتها.

4- قضاء وقت ممتع معًا:

خصص وقتًا للقيام بأنشطة ممتعة مع زوجتك.

5- حل الخلافات بهدوء:

تعلم كيفية حل الخلافات بهدوء واحترام دون اللجوء إلى الصراخ أو الإهانة.

6- المفاجآت والهدايا:

فاجئ زوجتك بهدايا بسيطة أو لفتات رومانسية.

7- الاحترام المتبادل:

حافظ على الاحترام المتبادل بينكما في جميع الأوقات.