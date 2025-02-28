تناولها مسلسل الكابتن.. 7 أشياء عليك اصطحابها عند السفر على متن طائرة لأول مرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يطل الفنان أكرم حسني على جمهوره في السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل «الكابتن»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويناقش العمل المغامرات التي يتعرض لها الكابتن الطيار في أثناء التحليق

مسلسل «الكابتن» بطولة الفنان أكرم حسني

تدور أحداث مسلسل «الكابتن» حول قصة حسام والي، كابتن طيار، والذي في أثناء إحدى رحلاته كقائد للطائرة يرتكب خطأً غير مقصود، ويتسبب في إحداث خلل تسقط على إثره الطائرة، ليتفاجأ بعدها بأن أرواح بعض الركاب تظهر له باعتباره الناجي الوحيد وتطلب منه المساعدة في إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

7 أشياء عليك اصطحابها عند السفر على متن طائرة

ومع حالة التشوق التي تسيطر على كثير من الجمهور، ومن واقع مسلسل «الكابتن» بطولة الفنان أكرم حسني، نستعرض في السطور التالية 7 أشياء عليك اصطحابها عند السفر على متن طائرة لأول مرة، حسبما ورد على موقع «the new york times»، وهي:

1- وثائق السفر:

تأكد من أن جواز سفرك أو بطاقة الهوية الخاصة بك سارية المفعول، وأن لديك تذكرة الطائرة وجميع الوثائق الأخرى المطلوبة، واحتفظ بنسخ احتياطية من جميع الوثائق المهمة في مكان آمن.

2- الأدوية:

إذا كنت تتناول أي أدوية بانتظام، فاحرص على اصطحاب كمية كافية منها في حقيبة يدك، وقد تحتاج أيضًا إلى وصفة طبية من طبيبك إذا كنت تحمل أدوية خاضعة للرقابة.

3- الأشياء الضرورية:

اصطحب معك بعض الأشياء الأساسية التي قد تحتاجها في أثناء الرحلة، مثل الهاتف المحمول والشاحن وسماعات الأذن وبعض الوجبات الخفيفة، كما يمكنك أيضًا إحضار كتاب أو مجلة للترفيه.

4- السوائل:

يسمح لك باصطحاب سوائل في حقيبة يدك، ولكن يجب أن تكون في عبوات لا يزيد حجمها عن 100 مل، مع وضع جميع العبوات في كيس بلاستيكي شفاف قابل لإعادة الإغلاق.

5- الأشياء الثمينة:

احتفظ بأشيائك الثمينة، مثل المجوهرات والكاميرات والأجهزة الإلكترونية، في حقيبة يدك، ولا تضعها في الحقيبة التي يتم فحصها.

6- ملابس مريحة:

ارتدِ ملابس مريحة في أثناء الرحلة؛ إذ يمكن أن تكون الطائرات باردة؛ لذا اصطحب معك سترة أو وشاحًا.

7- وسادة رقبة:

إذا كنت تخطط للنوم في أثناء الرحلة، فستساعدك وسادة الرقبة على البقاء مرتاحًا.