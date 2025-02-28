يناقشها مسلسل إخواتي.. كيف توثقين علاقتك بشقيقاتك رغم ضغوطات الحياة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حكايات وقصص مثيرة تشهدها الدراما الرمضانية هذا العام، إذ تسلط الأعمال الفنية ضوئها على عديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية، من بينها مسلسل «إخواتي»، بطولة الفنانة نيللي كريم، ويشاركها في البطولة كل من الفنانة كندة علوش، روبي، وجيهان الشماشرجي، والذي تدور أحداثه المشوقة خلال 15 حلقة، بين 4 شقيقات كل منهن تمر بأزمة مخلتفة، ويستعرض المسلسل مدى عمق العلاقة بين الشقيقات.

مسلسل «إخواتي» بطولة الفنانة نيللي كريم

وتجسد الفنانة نيللي كريم في مسلسل «إخواتي» دور «سهى»، والتي تعمل خياطة في مصنع ملابس، وتتقن عملها بشد، ليتم اختيارها من أحد رجال الأعمال لتعمل معه، وكان كل ما يشغلها هو جمع الكثير من المال؛ لتتمكن من إجراء عملية تجميل.

وبينما يتشوق الجمهور لانطلاق السباق الرمضاني هذا العام، ومن واقع مسلسل «إخواتي»، نوضح في السطور التالية كيف تدعمين علاقتك بشقيقاتك، حتى تنعمن سويًا بحياة هانئة وسعيدة ولا تسمحن لأحد بدس الوقيعة والفتنة بينكن.

كيف توثقين علاقتك بشقيقاتك رغم ضغوطات الحياة؟

وحسبما ورد على موقع «سبوتنيك»، فيمكنك دعم علاقتك بشقيقاتك من خلال اتباع النصائح التالية:

1. التواصل الفعال

حاولي تخصيص وقت منتظم للتحدث مع شقيقاتك، سواء كان ذلك عبر الهاتف، أو الرسائل النصية، أو حتى اللقاءات الشخصية.

عندما تتحدث إحدى شقيقاتك، استمعي إليها بانتباه وتركيز، وحاولي فهم مشاعرها ووجهة نظرها.

لا تترددي في التعبير عن مشاعرك وأفكارك بصدق ووضوح، ولكن احرصي على أن يكون ذلك بطريقة محترمة ولطيفة.

حاولي تجنب إصدار الأحكام المسبقة على شقيقاتك، وتقبلي اختلافهن عنك.

2. الدعم والمساندة

قدمي الدعم والمساندة لشقيقاتك في الأوقات الصعبة، وشاركي أفراحهن وأحزانهن.

إذا كانت إحدى شقيقاتك بحاجة إلى مساعدة، قدمي لها يد العون قدر الإمكان.

شاركي شقيقاتك فرحتهن بإنجازاتهن ونجاحاتهن، وقدمي لهن التشجيع والتقدير.

كوني حاضرة في حياتهن، وحاولي المشاركة في المناسبات الهامة والأحداث التي تهمهن.

3. الاحترام والتقدير

احترمي خصوصية شقيقاتك، ولا تتدخلي في شؤونهن الخاصة إلا إذا طلبن منك ذلك.

قدري اختلاف شقيقاتك عنك، وتقبلي وجهات نظرهن المختلفة.

تجنبي مقارنة شقيقاتك ببعضهن البعض أو بالآخرين، وقدريهن كأفراد مستقلين.

إذا أخطأت في حق إحدى شقيقاتك، بادري بالاعتذار بصدق وشفافية.

4. قضاء الوقت الممتع سويًا

خططي لأنشطة مشتركة ممتعة مع شقيقاتك، مثل الذهاب إلى السينما، أو التسوق، أو تناول العشاء في مطعمكما المفضل.

استرجعي الذكريات الجميلة التي جمعتكن في الماضي، وتشاركي الضحكات والمواقف المضحكة.

كوني مرحة وإيجابية في تعاملك مع شقيقاتك، وحاولي خلق جو من المرح والسعادة.

5. حل الخلافات