بودكاست دوبامين يكشف عن أسرار السعادة مع الفنان عمر السعيد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يسعى الجميع لتحقيق السعادة، وفي هذا السياق كشف بودكاست دوبامين تقديم الإعلامي حسام المراغي من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري عن أسرار السعادة.

أسباب السعادة في حياة الفنان عمر السعيد

خلال حلقة البودكاست تم استضافة الفنان عمر السعيد الذي تحدث عن أهم أسباب السعادة في حياته، قائلا إن فعل الخير من أهم الأسباب التي تجعله سعيدًا، وكذلك يرفع السفر معدلات السعادة لديه بشكل كبير.

وكشف الفنان عمر السعيد أسباب شعوره بالتعاسة أو الحزن، مشيرًا إلى أن عدم تقدير الناس له في بعض الأحيان يكون سببا في إحساسه بهذا الشعور، قائلًا إن تجاهل هؤلاء الناس هو أهم علاج لهذه المشكلة.

ويأتي الكذب من بين الأسباب التي تجعل «السعيد» غاضبا، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لاكتشاف الكذابين هو النظر في أعينهم، كونها مرآة الشخص.

وأضاف خلال اللقاء، أن الفنانة دينا الشربيني من أهم الفنانات التي عمل معهن، وقال إنها موهوبة جدا، وكذلك الفنان يوسف الشريف الذي يرتاح في العمل معه كثيرًا، مشيرًا إلى أنه من مواليد برج العذراء وبالتالي قادر على كيد من يحاول إغاظته.

بودكاست دوبامين

اسم برنامج دوبامين الذي تطلقه الشركة المتحدة، مأخوذ عن هرمون مسئول عن السعادة في جسم الإنسان، ويأتي البرنامج ضمن أضخم إنتاج في الشرق الأوسط، ويتناول حوارات مع شخصيات مؤثرة.