بودكاست أول الخيط يكشف حيل النصابين.. اعرف إزاي تكشفها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حيل عديدة يتبعها النصابين من أجل النصب على المواطنين على مرور الزمن، وذلك من أجل الوقوع في الفخر وتحقيق ماسكب مالية كبيرة، وفي هذا السياق كشف بودكاست «أول الخيط» الذي يقدمه سامح سند ويعرض على بودكاست المتحدة برعاية البنك الأهلي المصري كيفية اكتشاف حيل النصابين.

بودكاست أول الخيط يكشف عن حيل النصابين

خلال حلقة البودكاست قال المحامي والخبير القانوني حسن أبو العينين، إنه لا وجود للنصابين دون وجود الطماعين، مضيفًا أن النصاب والسارق يريدان أن يحصلا على أموالك؛ ولكن النصاب يستخدم طرق احتيالية بإيهام الناس بأشياء غير حقيقية، كما أنه يستغل شهوة الطمع الموجودة لدى الناس.

وضرب أبو العنين مثلا بحالة نصب عمل عليها تحصل من خلالها النصاب على 498 مليون دولار، وكان يبلغ من العمر 38 سنة، ونصب من خلالها على حوالي 7 آلاف شخص، وحتى الآن ضحايا هذا النصاب لم يستطيعوا أن يتحصلوا على المبلغ استولى عليه.

طريقة التعامل مع حيل النصابين

وأشار إلى أن أهم نصيحة لمن يتعرض لمثل هذه المواقف أن يجاري الشخص هذا النصاب دون أن يدفع أموالا، ثم يتجه إلى الإدارة القانونية في وزارة الداخلية للإبلاغ عنه.

ويسعى سامح سند في هذا البودكاست يسعى إلى اكتشاف عالم الجريمة في مصر والعالم وقصصه التي لا تنتهي، بما ينمي الوعي بالقانون ويحارب كل أشكال الانحراف، ويدعم الترابط الأسري، منبها على أن للانحراف طرقا كثيرة وما علينا إلا سد هذه الطرق لننعم بحياة هادئة وصحية.