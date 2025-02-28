أنوشكا تهدد ياسمين عبدالعزيز في مسلسل وتقابل حبيب.. دراما رمضان 2025

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ينتظر المشاهدون عرض مسلسل «وتقابل حبيب»، خلال الساعات المقبلة، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان كريم فهمي ضمن موسم دراما رمضان 2025، وذلك منذ رفع الستار عن برومو العمل وظهرت أحداثه المشوقة؛ خاصة العلاقة التي تجمع بين الفنانة أنوشكا وياسمين عبدالعزيز، والتهديدات المباشرة من أنوشكا للأخيرة.

تهديد من الحماة في مسلسل وتقابل حبيب

صورة من أحداث مسلسل وتقابل حبيب، نشرتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جمعتها بالفنانة أنوشكا، التي تجسد شخصية حماتها في مسلسل وتقابل حبيب، وهي تهددها: «حياتك هتبقى سواد على إيدي» لترد عليها «عبدالعزيز»: «أنا شبعت تهديد.. اللي يعرف يعمل حاجة يعملها».

وعلقت ياسمين عبدالعزيز على الصورة «الحماة لما تحب أوي» وتفاعل معها الجمهور بشكل كوميدي: «حما لذوذه والله»، «واضح إنها بتحبك وبتموت فيكي يا بنتي»، «اديلها واوعي تسكتي لها»، «محدش يقدر يزعل ليل واحنا موجودين»، «شوقتينا لسماع الحوار اللي بينكم.. ربنا يسرلك يا نجمة»، «ومن الحب ما قتل.. منتظرين».

مسلسل وتقابل حبيب

وخلال أحداث المسلسل تجسد الفنانة ياسمين عبدالعزيز شخصية ليل الحسيني، وهي امرأة في منتصف العمر، تعيش حياة هادئة مع زوجها «يوسف»، ثم تكتشف فجأة أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى رقية العسكري.

ويتبين أن هذا الزواج كان حلًا لأزمة مالية واجهتها شركة العائلة، وما زاد من أزمتها النفسية أن الجميع كان على علم بأمر الزواج إلا هي، لتقرر بعدها الانفصال عنه وتخوض رحلة قاسية من التشتت والصراع قبل أن تواجه جميع هذه التحديات وتتمكن من سلوك الطريق الصحيح الذي فيه سعادتها وراحتها.

وتدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب، في إطار اجتماعي حول مشكلة الخيانة الزوجية، بعد أن تعرف بطلة العمل خيانة زوجها مع امرأة أخرى، ويتبعها انفصال بين الطرفين، وزيادة الأزمات بينهما، وتتغير حياتها 180 درجة؛ ما يزيد الأمر تعقيدًا، ليتابع الجمهور القصة على مدار 30 حلقة.