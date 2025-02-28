أشهر جملة لميرنا نور الدين في مسلسل فهد البطل: «خلي بالك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ينتظر محبو الدراما الرمضانية انطلاق موسم 2025 خلال الساعات المقبلة، لمتابعة الأعمال الفنية المتميزة، ومن بينها مسلسل «فهد البطل» بطولة الفنان أحمد العوضي.

وخلال عرض البرومو الرسمي للمسلسل، لفتت الفنانة ميرنا نور الدين الأنظار بجملة أثارت اهتمام الجمهور، واعتُبرت من العبارات المميزة لها في العمل، ما زاد من حماس المشاهدين لمتابعة الأحداث عند انطلاق العرض.

ميرنا نور الدين

خلال استضافة الفنانة ميرنا نور الدين في برنامج «جوسيبس» عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن كواليس مسلسل «فهد البطل» وتجسيدها لشخصية «كناريا»، إلى جانب تفاعل الجمهور مع جملتها الشهيرة التي لاقت انتشارًا واسعًا بعد عرض البرومو الرسمي، حيث استُهل الفيديو بجملتها المميزة: «خلي بالك أنا عندي 7 إخوات ياكلوك حي».

وظهرت ميرنا نور الدين بشخصية «كناريا» خلال اللقاء، ما أثار تفاعل الجمهور، حيث جاءت التعليقات مشيدة بأدائها، مثل: «بتتكلم بشخصية كناريا.. بس جميلة»، «بحبها أوي، الحلقة لذيذة جدًا»، «كناريا البنت الجدعة وشخصيتها في الحقيقة حلوة أوي»، «مستنية أشوف ميرنا مع العوضي»، و«جمهور العوضي دايمًا حاضر».

شخصية كناريا في فهد البطل

و شخصية «كناريا» حبيبة «فهد»، تجسدها الفنانة ميرنا نور الدين، خلال أحداث مسلسل فهد البطل، وهذه المرة ليست الأولى التي يجتمعان ويعيشان فيها قصة حب، إذ جمعهما من قبل مسلسل «الحصان الأسود» في شهر رمضان عام 2017، وعلى الرغم من مشاركة «العوضي» في مسلسل حكايات بنات إلا أنه لم يجتمع بـ«ميرنا».

مسلسل فهد البطل من بطولة الفنان أحمد العوضي، كارولين عزمي، عايدة رياض، لوسي، ميرنا نورالدين، يارا السكري، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، حجاج عبدالعظيم، وحمزة العيلي، والعمل الدرامي من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.