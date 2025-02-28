مقطع فيديو لـ دينا الشربيني وطفلها في كواليس مسلسل كامل العدد 3 يخطف الأنظار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو طريف تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة دينا الشربيني، وطفلها في مسلسل كامل العدد 3، لفت أنظار المشاهدين، إذ ظهرت وهي ترقص مع الطفل الصغير على أغنية المطرب الشعبي «محمود الليثي» وذلك في أثناء كواليس تصوير المسلسل المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني 2025 على شاشات الشركة المتحدة.

مقطع فيديو لدينا الشربيني من كواليس مسلسل كامل العدد

تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الذي ظهرت به الفنانة دينا الشربيني وطفلها من كواليس مسلسل كامل العدد3، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «الفيديو تحفة وجميل»، وأيضا: «دينا شكلها السنة دي هتعمل جزء تحفة من المسلسل»، وغيرها من التعليقات الإيجابية التي أبرزت مدى تفاعل الجماهير مع مقطع الفيديو.

أحداث مسلسل كامل العدد 3

مسلسل كامل العدد 3 تدور أحداثه حول «أحمد»، طبيب التجميل، الذي يلتقي بـ«ليلى»، صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعا في غرام بعضهما، لكن اختلاف ظروفهما العائلية يشكل عائقًا أمام استمرار العلاقة، ومع ذلك، يقرران الزواج وتحدي الصعوبات، ليبدأ معًا رحلة جديدة مع أطفالهما.

المسلسل يعرض في الموسم الرمضاني 2025 على قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة شريف سلامة ودينا الشربيني وإسعاد يونس وحسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد عبدالوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

وكانت قناة on أعلنت عن عرض مسلسل كامل العدد ++ الحلقة الأولى بطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة الليلة في تمام الساعة 7 مساء.