طريقة عمل كفتة الأرز.. وصفة سهلة ومفيدة للأطفال في رمضان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع بدء شهر رمضان المبارك، تريد ربات البيوت التصنيف في الأكلات المختلفة، ويفضلها الكبار قبل الصغار، لذا تعد كفتة الأرز من الأكلات المناسبة للجميع، خاصة أنها أكلة مصرية شهيرة، ونستعرض طريقة عمل كفتة الأرز وسر نجاحها وتماسكها في شكل محبب للجميع، ومذاق حلو.

طريقة عمل كفتة الأرز، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي» سفرة، وتتمثل مكونات تحضيرها حسب الرغبة كالآتي:

طريقة عمل كفتة الأرز

- لحمة مفرومة.

- دقيق الأرز.

- شبت، بقدونس، كزبرة خضراء.

- بصل مبشور.

- قرفة ناعمة.

- زنجبيل بودرة.

- ملح.

- فلفل أسود.

- زيت.

مكونات صوص كفتة الأرز:

- عصير طماطم.

- كمون ناعم.

- فلفل حار.

- ثوم مفروم.

تحضير كفتة الأرز

يمكن تحضير كفتة الأرز، من خلال خلط المكونات جيدًا في وعاء كبير، ثم تشكل أصابع أو كرات حسب الرغبة، وفي زيت نظيف يتم تحميرها حتى تأخذ لونًا ذهبيًا، كما يمكن طهيها في صلصة الطماطم للحصول على كفتة شهية مع الأرز الأبيض، ولتجنب تفتت الكفتة خلال القلي، تأكدي من فرم الخليط جيدا وضبط نسبة الأرز، وحال كنتِ تفضليها خفيفة يمكنك شويها في الفرن بدلا من قليها.

يكمن سر نجاح وتماسك كفتة الأرز في أن تكون من الداخل طرية وخضراء ولا تتفكك أثناء التحمير، وذلك من خلال ضبط الموازنة بين كمية اللحم والأرز، بحيث يكون مثلا لكل 1 كيلو من اللحمة كمية من الأرز لا تزيد عن 600 جرام فقط، ومنها نضمن الحصول على كفتة أرز خضراء من الداخل ذات قوام متماسك دون أن تتفكك داخل الزيت وخلال التحمير.

كذلك يتم تفريزها بالطريقة السابقة، قبل خطوة تحميرها، إذ يمكن التخزين في أكياس محكمة الغلق بعد تجميدها، ورصها في أكياس التفريز مع تفريغ الهواء جيدا.