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عطل مفاجئ يضرب تطبيق واتساب.. نسبة الشكاوى بلغت 53%

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عطل مفاجئ يضرب تطبيق واتساب

تعرض موقع الدردشة الأشهر على مستوى العالم «واتساب» لعطل مفاجئ قبل ساعات، إذ لم يتمكن عدد كبير من المستخدمين من تبادل الرسائل مع أصدقائهم عبر التطبيق.

عطل يضرب تطبيق واتساب

وأشار موقع «downdetector»، المختص في مراقبة سير واستخدام المنصات الاجتماعية الرئيسية، إلى أنّ هناك عطل طال موقع «واتساب» وتمثل العطل في مشاكل واجهت كثير من المستخدمين في إرسال الرسائل عبر التطبيق، وأيضًا مشكلات في الاتصال بالموقع.

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مخطط يوضح نسبة الشكاوي

وحسب مخطط عرضه موقع «downdetector»، المختص في مراقبة سير واستخدام المنصات الاجتماعية الرئيسية، فقد جاءت نسبة الشكاوي المتعلقة بتبادل الرسائل 53%، بينما نسبة الشكاوي في «اتصال الخادم» بلغت 37%، بينما الشكاوي في التطبيق نفسه فبلغت نسبتها 11%.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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