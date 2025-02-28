هل يجوز لمرضى الضغط تناول الأدوية في أثناء الصيام؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل يجوز لمرضى الضغط تناول الأدوية أثناء الصيام؟ يثار العديد من التساؤلات حول كيفية التوفيق بين الصيام والحالة الصحية مع اقتراب شهر رمضان الكريم، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، فهل يجوز لمرضى الضغط تناول الأدوية أثناء الصيام؟ وهل هناك بدائل تُمكنهم من الحفاظ على استقرار حالتهم دون التأثير على عبادة الصوم؟

هل يجوز لمرضى الضغط تناول الأدوية أثناء الصيام؟

أكد الدكتور علاء الغمراوي استشاري القلب والأوعية الدموية، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن معظم مرضى الضغط المستقر يمكنهم الصيام، بشرط اتباع تعليمات الطبيب بدقة، مضيفا أن المرضى الذين يتناولون جرعة واحدة أو جرعتين يوميًا يمكنهم تعديل مواعيد الأدوية بحيث تتناسب مع الإفطار والسحور، كما شدد على أهمية تقليل تناول الملح في الطعام والاعتماد على الأغذية الصحية لضبط مستوى ضغط الدم خلال ساعات الصيام.

حالات لا يسمح لها بالصيام

وأوضح الدكتور الغمراوي أنّ بعض الحالات الطبية لا يمكنها الصيام، نظرًا لخطورة الامتناع عن الطعام والسوائل لفترات طويلة، ومن أبرز هذه الحالات:

مرضى الضغط المصابون بمضاعفات مثل الفشل الكلوي أو أمراض القلب المتقدمة.

من يعانون من ارتفاع حاد في ضغط الدم غير مستقر.

المرضى الذين يحتاجون إلى تناول أدوية مدرة للبول بجرعات متعددة.

الحوامل المصابات بارتفاع ضغط الدم.

كيفية تناول أدوية الضغط أثناء رمضان

أشار الدكتور علاء الغمراوي إلى ضرورة تقسيم جرعات الدواء بحيث يحصل المريض على أقصى استفادة منها دون الإخلال بفعالية العلاج، وأوصى باتباع الجدول التالي:

عند الإفطار، تناول التمر والماء أو اللبن، ثم دواء الضغط، يلي ذلك أداء صلاة المغرب، ثم تناول وجبة الإفطار الأساسية.

عند السحور، يفضل تناول دواء الضغط قبل السحور مباشرة، مع مراعاة شرب كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف.

نصائح غذائية لمرضى الضغط خلال الصيام

وللحفاظ على استقرار ضغط الدم خلال شهر رمضان، قدم استشاري القلب والأوعية الدموية النصائح التالية:

تجنب الأطعمة المالحة مثل المخللات والأطعمة المصنعة.

الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالبوتاسيوم.

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

الابتعاد عن المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي.

تقليل تناول الدهون المشبعة والأطعمة المقلية.

تحديات العزائم والتجمعات الرمضانية

حذر الدكتور الغمراوي من الإفراط في تناول الطعام خلال التجمعات العائلية والعزائم الرمضانية، حيث تكثر الأطعمة الغنية بالملح والدهون والسكريات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ، ونصح المرضى باختيار الأطعمة الصحية والاعتدال في الكميات المتناولة.

ضرورة استشارة الطبيب لتنظيم الأدوية في الصيام

وشدد الدكتور الغمراوي على أهمية استشارة الطبيب المعالج قبل اتخاذ قرار الصيام، خاصةً للمرضى الذين يعانون من مشكلات صحية مصاحبة، مؤكدا أنّ الالتزام بالعلاج والتعليمات الطبية يضمن صيامًا آمنًا دون التأثير السلبي على صحة المريض.