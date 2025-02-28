تسريحات شعر مرفوعة أنيقة تناسب إطلالتك بالعباية على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2025 10:19 صباحاً - تمنح تسريحات الشعر المرفوعة لمسة راقية وفخمة تناسب مختلف الإطلالات، لا سيما عند تنسيقها مع العباية خلال شهر رمضان الفضيل بأسلوب أنثوي أنيق. فهي خيار مثالي يجمع بين الأناقة العصرية والكلاسيكية، مما يجعلها مفضلة لدى النجمات العربيات في إطلالاتهن الرسمية واليومية. وقد تألقت العديد من النجمات خلال الأشهر الماضية بتسريحات مرفوعة جذابة، تتنوع بين الكعكة الأنيقة، ذيل الحصان العالي، والتسريحات المرفوعة بأسلوب ويفي ناعم، مما يمنحك خيارات متعددة لتكملي أناقتك بالعباية بأسلوب يعكس أنوثتك وتميزك، فاستوحي من إطلالات النجمات واختاري التسريحة المرفوعة التي تناسب ذوقك وتبرز جمالك بأسلوب عصري ساحر.

ومن "الخليج 365" نرصد لك مجموعة تسريحات شعر مرفوعة تناسب إطلالتك بالعباية من وحي النجمات، واختاري التسريحة التي تناسب ذوقك.

تسريحة الكعكة الصخمة العالية من فاطمة البنوي

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تعد تسريحة الكعكة العالية من أكثر تسريحات الشعر المرفوعة نعومة، حيث تبرز مكياجك وملامحك الجذابة مع إطلالة العباية، ننصحك بها على طريقة النجمة فاطمة البنوي التي تألقت في واحدة من أجمل إطلالاتها بإطلالة العباية الفضفاضة الزرقاء اللون ونسقت معها تسريحة الكعكة الضخمة والعالية بشعرها البني الفاتح مع خصل الغرة الويفي المنسدلة على جانبي الوجه. تليق هذه التسريحة مع مكياج ناعم ولصاحبات الوجه الطويل.

تسريحة ذيل الحصان على غرار إلهام علي

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وإذا كنت تفضلين تسريحة ذيل الحصان مع إطلالة العباية، يمكنك اختيار أسلوب النجمة إلهام علي التي اختارت إطلالة العباية الرمادية في رمضان 2024 ونسقت معها تسريحة ذيل الحصان بالشعر الويفي والغرة البف المسرحة إلى الخلف مع الشعر، مع خصل من الشعر الويفي منسدلة على جانبي الوجه. تليق هذه التسريحة بسحور رمضان مع العباية وتناسب صاحبات الوجه الدائري.

تسريحة الباليرينا على غرار بثينة الرئيسي

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أما إذا كنت من محبات تسريحة الباليرينا المصقولة مع إطلالة العباية، يمكن اعتماد تسريحة النجمة بثينة الرئيسي التي اختارت إطلالة العباية الفضفاضة بألوان ترابية ناعمة مع تسريحة الباليرينا المصقولة إلى الأعلى بالفرق الوسطي للغرة مع مكياج كلاسيكي بصيحة أحمر الشفاه الأحمر القوي، يمكن لهذه التسريحة أن تبرز مكياجك في سحور وسهرات رمضان كما تناسب كافة أشكال الوجه.

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تسريحة شعر مرفوعة ناعمة من وحي درة التونسية

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وتناسب تسريحات الشعر المرفوعة الناعمة إطلالة العباية في شهر رمضان خلال اللقاءات العائلية والسحور أو في السهرات، كالتي اعتمدتها النجمة درة التونسية، حيث تألقت في إحدى إطلالاتها بالعباية البيضاء اللون ونسقت معها تسريحة شعر مرفوعة ناعمة وبسيطة إلى الأعلى مع خصل من الغرة الوسطية منسدلة على جانبي الوجه، كذلك اعتمدت مع تسريحتها صيحة الأيلاينر المسحوب مع مكياج ترابي ناعم، تناسبك هذه التسريحة إذا كنت من صاحبات الوجه الدائري.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة على طريقة شيماء علي

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ويمكنك اعتماد تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع إطلالة العباية على طريقة النجمة شيماء علي التي تألقت بها مع إطلالة العباية الحمراء اللون ونسقت معها مكياجاً وردياً جذاباً بصيحة أحمر الشفاه الصارخ، نسقي تسريحتك هذه مع الفرق الوسطي للغرة المصقولة مع الشعر إلى الأسفل واحصلي على إطلالة ناعمة وجذابة في سهرتك الرمضانية.

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تسريحة شعر مرفوعة مع الغرة القصيرة بأسلوب نور الغندور

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وفي حال كنت من صاحبات الغرة القصيرة التي تغطي الجبين بالكامل، ننصحك بتسريحة شعر مرفوعة ناعمة معها على غرار النجمة نور الغندور التي تألقت بالعباية الرمضانية الزرقاء اللون مع هذه التسريحة اللافتة مع خصل الشعر الناعمة المنسدلة على جانبي الوجه ونسقت معها مكياجاً ترابياً ناعماُ مدموجاً بألوان برونزية جذابة، قد تليق هذه التسريحة بكافة أشكال الوجه خاصة مع خصل من الشعر منسدلة مع الغرة القصيرة.