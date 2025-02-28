عشبة تعالج أمراض الكلى والرئة والسكري.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد الأعشاب من أقدم العلاجات التي استخدمها البشر عبر العصور المختلفة لعلاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية. وقد برهنت العديد من الدراسات الحديثة على فوائد الأعشاب في معالجة الأمراض وتحسين الصحة العامة، وتعتمد فوائد الأعشاب على مركباتها الطبيعية من الفيتامينات والمعادن والزيوت الطيارة والمواد المضادة للأكسدة التي يمكن أن تساعد في الوقاية والعلاج من العديد من الأمراض.

ولأن الأعشاب بديلاً طبيعياً وآمناً للعقاقير الكيميائية في بعض الحالات، إذ إنها لا تحتوي عادةً على آثار جانبية خطيرة، كما أنها توفر مجموعة متنوعة من الفوائد التي تتراوح من تقوية جهاز المناعة إلى تحسين الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، وخلال السطور التالية، إليك تفاصيل عشبة تعالج أمراض الكلى والرئة ومرض السكري من النوع 2.

عشبة تعالج أمراض الكلى والرئة والسكري

وتعد عشبة جنكو بيلوبا من الأعشاب التي لها فوائد عديدة على الصحة، كعلاج أمراض الكلى والرئة ومرض السكري من النوع 2، لكن على الرغم من تعدد مزاياها، يجب الحذر من الإفراط فيها، لأنها ممنوعة على مرضى الكوليسترول، كما يجب التقليل منها عند الحمل والرضاعة، وفي السطور التالية نقدم أضرارها لبعض الفئات، إذ هناك بعض الفئات الممنوعة من الإفراط في تناولها.

دراسة.. نبات جنكو بيلوبا يساعد فى علاج مرض السكر من النوع 2

وكانت دراسة علمية قديمة، شارك في الإشراف عليها باحثون مصريون من جامعة أسيوط، اثبتوا إن مستخلص أوراق الجنكو بيلوبا تعد مكمل غذائي له بعض الفوائد العلاجية في محاربة داء السكري من النوع الثاني، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى «HealthDayNews»، إذ أوضح الدكتور هلال فؤاد حتة عالم في قسم أمراض الجهاز الهضمي في جامعة كاليفورنيا، وعضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة أسيوط المصرية بقسم الأحياء الدقيقة الطبية والمناعة حينها، لإن بعد التجربة على الفئران المصابة بداء السكري، كان نبات الجنكة بيلوبا له تأثير جيد جدًا على خلايا بيتا لانجرهانز، وهي خلايا البنكرياس المسئولة عن إفراز الأنسولين مثل الفئران الصحية غير المصابة بالسكر.

ما فوائد الجنكو بيلوبا؟

والجنكو بيلوبا لها فوائد كثيرة وأهمها تحسين الهضم عند استخدام أوراقها كنوع من التوابل أو المشروبات العشبية، وذلك لأنها لها خصائص مضادة للبكتيريا، ويقول الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، إن تناولها يساعد على خفض خطر الإصابة بالالتهابات، وقد تساهم في علاج أمراض القلب ومشاكل الدورة الدموية، كما تعمل على العديد من الفوائد، منها التالي:

- علاج الأرق والاكتئاب.

- المساعدة في التئام الجروح.

- علاج أمراض الكلى.

- علاج أمراض الرئة.

- تعزيز المناعة ضد الأمراض.

- يعمل على علاج اعتلالات القولون.

- علاج ألم وتورم الفم.

- المساهمة في علاج السعال الشديد.

- علاج الإسهال.

فئات ممنوعة من الجنكة بيلوبا

وأضاف أنها تنبت في الأماكن ذات رطوبة عالية، لكن كما أن للجنكة بيلوبا الكثير من مزايا له أيضًا آثار جانبية على الصحة، وذلك في حالة تناولته الفئات التالية:

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في تخثر الدم.

من يتناولون مضادات التجلط والأدوية المضادة للصفائح.

من يعانون من مرض السكري النوع الأول.

لا ينبغي استخدامها مع الأدوية المضادة للالتهابات.

ممنوعة على الحوامل والمرضعات، لأن لها تفاعلات حساسية ضد الأعشاب.

وأضاف «ناجي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لا يُنصح تناوله بالنسبة للحوامل، أو في حالة الرضاعة، وذلك وفقًا لدراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث، أوضحت أن للأعشاب الطبيعية آثارا جانبية تنتج عن سوء الاستخدام والإفراط في تناولها.