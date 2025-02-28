تناول هذه الفاكهة مرة واحدة يوميًا يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب.. ما هي؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

أثبتت الأبحاث الحديثة أن استهلاك برتقالة واحدة يوميًا قد يكون له تأثير إيجابي في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، وأكد العلماء أن الفوائد لا تقتصر فقط على الفيتامينات والمعادن، بل تمتد إلى تأثيرات أعمق تتعلق بتوازن بكتيريا الأمعاء، التي تسهم في إنتاج السيروتونين والدوبامين، وهما من النواقل العصبية المسؤولة عن تحسين المزاج، فالدراسة، التي شملت آلاف المشاركين، ربطت بين استهلاك الحمضيات وتقليل احتمالية التعرض لنوبات الاكتئاب.

تناول برتقالة يوميًا يساهم في تحسين المزاج

وكشف فريق بحثي من جامعة هارفارد عن وجود علاقة بين استهلاك الحمضيات، وخاصة البرتقال، وتحسين المزاج عبر تأثيره على البكتيريا النافعة في الأمعاء، وأوضحت الدراسة أن المركبات الطبيعية في البرتقال تعزز نمو نوع معين من البكتيريا، وهو Faecalibacterium prausnitzii، المعروف بتأثيره الإيجابي على إنتاج السيروتونين، مما يساعد في تحسين الصحة النفسية وتقليل أعراض الاكتئاب.

نتائج الدراسة وتأثير البرتقال

اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 100 ألف امرأة ضمن "دراسة صحة الممرضات الثانية" (NHS2)، والتي أظهرت أن النساء اللواتي تناولن كميات كافية من البرتقال يوميًا انخفضت لديهن معدلات الاكتئاب بنسبة 20% مقارنة بغيرهن، وأكدت الدراسة أن هذا التأثير لم يظهر بنفس القوة مع فواكه أخرى مثل التفاح أو الموز، مما يشير إلى دور فريد للحمضيات في دعم الصحة النفسية.

وفي هذا السياق، علق الدكتور أحمد علام، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن تناول الحمضيات بانتظام يمكن أن يكون جزءًا مهمًا من نمط حياة صحي يساهم في الوقاية من الاكتئاب، ويوضح أن البرتقال غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات في الجسم، والذي يساعد في تحسين الجهاز العصبي، كما أن تأثيره على بكتيريا الأمعاء يعزز من إنتاج النواقل العصبية المسؤولة عن تحسين الحالة المزاجية، لكنه يؤكد أن الاعتماد على النظام الغذائي وحده ليس بديلاً عن العلاج الطبي للحالات الشديدة.

مقارنة البرتقال بمضادات الاكتئاب

ويشير الباحثون إلى أن تناول البرتقال يوميًا لا يمكن أن يكون بديلاً عن مضادات الاكتئاب، ولكنه قد يكون وسيلة طبيعية داعمة للوقاية من اضطرابات المزاج، ويعمل البرتقال بطريقة مختلفة عن الأدوية، حيث يساعد في تعزيز التوازن البكتيري في الأمعاء، مما يؤثر بشكل غير مباشر على كيمياء الدماغ.

وتمثل هذه الدراسة دليلاً جديدًا على أهمية التغذية في دعم الصحة النفسية، إذ يظهر البرتقال كخيار غذائي بسيط يمكن أن يساعد في الوقاية من الاكتئاب.