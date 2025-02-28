الامارات | «مطبخ المير الشعبي» نكهات التراث على «مائدة الإفطار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تحتفظ بتراثها الغني، وتعمل على نقله للأجيال الجديدة وللزوار من مختلف أنحاء العالم، وفي السياق ذاته، يبرز مطبخ «المير الشعبي» في أبوظبي كأحد المراكز الرائدة التي تسهم في نشر التراث المحلي، وتعريف الجميع بجوانب غنية من الهوية الإماراتية، ومع قدوم شهر رمضان المبارك، يستعد المطبخ الشهير الذي أسسه الإعلامي والرحالة الإماراتي المعروف، إبراهيم الذهلي، منذ 10 سنوات في أبوظبي، لإبراز دور «المير الشعبي» في إحياء التراث الإماراتي بالترويج للمأكولات الإماراتية التقليدية المعروفة خلال الشهر الفضيل.

ويُعرف مطبخ «المير الشعبي» طوال شهر رمضان بتقديمه الأطباق الإماراتية الأصيلة التي تحمل نكهات التراث، مثل الهريس، والمجبوس، والبلاليط، وخبز الرقاق، ويتم إعداد هذه الأطباق باستخدام وصفات تقليدية تنتقل من جيل إلى جيل، ما يعكس أصالة المطبخ الإماراتي، ويعزز قيم الضيافة التي تُعرف بها الدولة.

ومن خلال التركيز على المأكولات الشعبية، يسهم مطبخ «المير الشعبي» في الحفاظ على جزء مهم من الهوية الثقافية الإماراتية، حيث تُعد الأطباق التقليدية عنصراً بارزاً يعبر عن تاريخ المجتمع وبيئته.

ولا يقتصر دور مطبخ «المير الشعبي» على تقديم الطعام فحسب، بل يوفر تجربة ثقافية شاملة لرواده وزبائنه من خلال الأجواء التقليدية التي يعكسها في خيمته الرمضانية في حديقة مدينة خليفة (أ)، وتصميمها الذي يمزج بين البساطة الأصيلة والعناصر التراثية، مثل المجالس، والقطع الحرفية.

ويجذب المطبخ العديد من الزوار الذين يبحثون عن تجربة مختلفة تعكس ثقافة الإمارات، من خلال تذوق الأطباق الشعبية، ليتعرف الزوار إلى تاريخ الدولة وتراثها الغني، ما يعزز من فهمهم وتقديرهم للثقافة المحلية، ويسهم المطبخ في تعريف الشباب الإماراتي بتراثهم الغذائي، ما يعزز شعورهم بالانتماء والاعتزاز بجذورهم، كما يشجعهم على الحفاظ على هذه التقاليد ونقلها إلى الأجيال القادمة.

كما يشكل مطبخ «المير الشعبي» مكاناً يلتقي فيه الناس من مختلف الأعمار والخلفيات، ما يعزز من الروابط المجتمعية، ويسهم في خلق بيئة ثقافية نابضة بالحياة، وعلى الرغم من التزامه بالوصفات التقليدية، لا يخلو مطبخ «المير الشعبي» من الابتكار، إذ يدمج بين الطابع التراثي وأساليب التقديم الحديثة لجذب أذواق متنوعة، ما يضمن وصول الأطباق الإماراتية إلى جمهور أوسع.

• «مطبخ المير الشعبي» أسّسه الرحالة الإماراتي إبراهيم الذهلي، لإبراز دوره في الترويج للمأكولات الإماراتية التقليدية المعروفة خلال الشهر الفضيل.